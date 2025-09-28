Las marchas de diversos colectivos feministas se estaban llevando con normalidad en el centro de Bogotá durante la jornada de este domingo.
Sin embargo, un altercado manchó las movilizaciones. Ocurrió luego de que un domiciliario habría lanzado insultos a algunas de las mujeres allí presentes. Así lo manifestaron algunas de ellas en diálogo con Pulzo.
Durante una manifestación feminista en la calle 13 en Bogotá, un domiciliario insultó a varias integrantes de la marcha, varias mujeres reaccionaron atacando su bicicleta. Las gestoras de convivencia tuvieron que intervenir. pic.twitter.com/vBQNNGa3mo
Esto desató una violenta reacción. Algunas mujeres quemaron la bicicleta en la que iba el domiciliario, mientras el hombre se resguardaba en la entrada de un edificio ante otras mujeres que estaban visiblemente enojadas con él.
El hombre tuvo que ser defendido por gestores de convivencia del Distrito, quienes evitaron que las mujeres lo agredieran. En los primeros instantes de la confrontación no se veían miembros de la Policía Nacional en el sitio de los hechos.
