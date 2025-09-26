Este viernes, en el cuarto día de la Asamblea de la ONU, apareció el presidente israelí. Esto provocó una gran manifestación en Times Square, una de las zonas más turísticas de Manhattan, a donde llegaron muchas personas para manifestarse en contra de las acciones de Benjamin Netanyahu.

Pues, según informó la Casa de Nariño, en la agenda oficial del presidente Gustavo Petro está la participación en esta manifestación. La información dada oficialmente indica que el presidente está en este punto de Estados Unidos, aunque, hasta el momento, no se conoce ninguna imagen de él.

La convocatoria a esta manifestación se hizo bajo la consigna de ‘Arrest Netanyahu’ y estuvo acompañada de varias banderas de Palestina, mensajes pidiendo el cese al fuego en la Franja de Gaza y otros mensajes contra el gobierno israelí y el presidente de ese país.

En la agenda oficial del presidente también están algunas reuniones con diferentes políticos de otros países y hasta con el músico Roger Waters.

#NoticiaW | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) participará en la marcha ‘Arrest Netanyahu’ que se realizará en Time Square, Nueva York. Además, se reunirá este viernes con el secretario general de la ONU, António Guterres; con el músico Roger Waters; con la alcaldesa… — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 26, 2025

A pesar de que hace unos días el presidente colombiano emitió un fuerte mensaje contra Estados Unidos y su homólogo Donald Trump, su participación en la marcha contra Netanyahu no tendría nada que ver con sus oposiciones al gobierno norteamericano, aunque sí podría dañar mucho más las relaciones con Israel, país con el que ha tenido varias confrontaciones en los últimos 3 años.

Estas son algunas de las imágenes de lo que sucede en Time Square, donde muchas personas se reunieron con banderas y pancartas. En las imágenes no se ve al presidente Petro, ni al cuerpo de seguridad que, en teoría, debería acompañarlo.

Happening Now September 26th

Arrest Netanyahu protest New York City pic.twitter.com/m1PLAzmRYi — Meidas_Charise Lee (@charise_lee) September 26, 2025

🔴 İsrail Başbakanı Netanyahu, BM’deki konuşma yaptığı sırada New York Times Meydanı’nda protesto edildi. pic.twitter.com/sDxLSW4AQj — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 26, 2025

Esto sucede a unos kilómetros de Edificio de la Asamblea General, dentro de la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, donde han desfilado presidentes de todos los países en los últimos días para pronunciarse sobre diferentes temas de interés nacional.

El presidente Gustavo Petro llegó a Estados Unidos desde el lunes y habló el martes y el miércoles, siendo este último el día del discurso central. Así fue su pronunciamiento que levantó ampollas.

