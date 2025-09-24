El discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU generó una fuerte tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Durante su intervención, Petro arremetió contra la administración de Donald Trump, criticando la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas y acusando a Washington de recurrir a la violencia en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Incluso, pidió que Trump y su equipo fueran investigados internacionalmente por la muerte de jóvenes en operaciones militares, a quienes, según él, se les hizo pasar falsamente por criminales.

Mientras Petro hablaba, en la transmisión oficial del evento se vio cómo la comitiva estadounidense abandonaba la sala.

En respuesta a lo ocurrido, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió un breve comunicado en el que señaló: “las acciones de nuestra delegación hablan por sí mismas”, en referencia al retiro de sus representantes de la sala durante el contundente discurso de Petro.

Washington reiteró que la descertificación parcial se debía al incumplimiento del gobierno colombiano en la reducción de cultivos ilícitos y el desmantelamiento de redes criminales, aunque aclaró que no era una sanción contra Colombia en su conjunto, sino contra la gestión de Petro.

El choque refleja un deterioro en las relaciones bilaterales, con Petro defendiendo cifras récord de incautaciones y extradiciones, mientras EE. UU. sostiene que los esfuerzos no han sido suficientes.

