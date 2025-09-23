La nueva política migratoria de Estados Unidos provocó revuelo y preocupación. Donald Trump anunció una tasa de 100.000 dólares al trámite de visados H-1B, una medida que impactó de forma especial al sector tecnológico y a la zona de Silicon Valley donde se ubican compañías como Microsoft, Google y Amazon.

Justamente estas corporaciones se pronunciaron al respecto y dieron recomendaciones urgentes a sus empleados portadores de dicho visado para que eviten los traslados internacionales.

El incremento de este costo, que pasó de un valor aproximado de 3.000 dólares a 100.000 dólares por solicitud de visado, consternó a líderes de tecnología y a inversionistas de riesgo del área de la Bahía, según el portal Business Insider.

Estos sostienen que esta medida limita la innovación, reduce las posibilidades de las startups y añade una pesada carga financiera a las empresas más pequeñas.

Por ejemplo, Amazon recibió el mayor número de visas H-1B en el año fiscal actual, seguido por Tata Consultancy Services, Microsoft, Meta, Apple y Google. Universidades como Harvard y Columbia también emplean numerosos profesionales bajo esta visa.

¿Por qué afecta al sector tecnológico el nuevo cobro de 100.000 dólares para visas?

La tarifa de 100.000 dólares para la visa H-1B representa un cambio de política drástico y controvertido que amenaza la capacidad de Silicon Valley y otros sectores para atraer y retener talento extranjero de alto nivel.

Esta medida puede frenar la innovación y disminuir la competitividad económica de Estados Unidos, un país que ha sido el hogar de muchas de las empresas más innovadoras a nivel mundial.

No obstante, no solo las empresas tecnológicas resultan afectadas, también universidades e instituciones de salud que dependen de extranjeros con visa H-1B sienten el golpe de este cambio normativo.

