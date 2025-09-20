El reconocido salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa no pudo cumplir con sus dos presentaciones programadas en Colombia, en Mompox y Cartagena el fin de semana del 19 y 20 de septiembre de 2025, debido a un problema administrativo que impidió la expedición de visas de trabajo para él y su equipo, compuesto por 28 personas.

Según la Cancillería colombiana, los ciudadanos de Puerto Rico, deben solicitar una visa de trabajo de tipo M para ingresar y laborar en el país. La documentación para tramitarla incluye requisitos como acreditar ingresos mínimos recientes y experiencias laborales certificadas.

Resulta que el inconveniente surgió debido a un error en el trámite por parte de una empresa intermediaria colombiana, lo que llevó a la negación de las visas de trabajo para el músico y su equipo. “Esta empresa no gestionó correctamente las visas”, explicó GSR Management LLC, la empresa representante del cantante.

Esto llevó a la cancelación de los dos conciertos de Santa Rosa, uno en el Festival Festijazz en Mompox y el otro en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena.

No obstante, los representantes del cantante manifestaron su gratitud y deseo de volver a Colombia pronto. “Agradecemos al gobernador de Bolívar, a La Timba, a Moys Producciones y al Gobierno de Colombia por el apoyo brindado a lo largo de los años y esperamos el regreso de Gilberto Santa Rosa a Colombia para presentarse nuevamente”, declaró GSR Management LLC en un comunicado oficial.

Es importante recordar que el cantante ya había realizado presentaciones con éxito en Colombia en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, siendo su último concierto el 24 de febrero de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo correctamente los trámites migratorios y las implicaciones que un error en la gestión de visas puede tener en eventos de magnitud internacional. No solo afecta a los artistas internacionales, sino también a su equipo y a los organizadores que, como en este caso, tenían prevista la presencia del cantante.

