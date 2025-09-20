Los aficionados de la salsa recibieron un duro golpe en Colombia este fin de semana. Gilberto Santa Rosa, el icónico ‘Caballero de la Salsa’, tuvo que cancelar de última hora dos presentaciones esperadas en el país.

Las presentaciones que se vieron afectadas son:

Festival de Jazz de Mompox (FestiJazz 2025), prevista para este viernes 19 de septiembre en Bolívar. Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena, que estaba programada para este sábado 20 de septiembre en ‘la Heroica’.

La razón oficial dada por su representante, GSR Management LLC, es que hubo errores en la gestión de las visas de trabajo: los permisos para Gilberto Santa Rosa y su equipo técnico-musical (28 personas) no fueron tramitados correctamente por la empresa intermediaria nacional responsable de ese trámite ante las autoridades colombianas.

El comunicado público indica que no fue un descuido menor del artista, sino una falla administrativa de quienes estaban a cargo del proceso migratorio. También se menciona que Santa Rosa y su equipo agradecen el apoyo recibido por organizadores locales y el interés de volver pronto al país para compensar estos compromisos cancelados.

Otro concierto de Gilberto Santa Rosa también había sido cancelado

Además de esas dos presentaciones, el puertorriqueño tenía programado un concierto en Manizales para el próximo 27 de septiembre, pero la empresa organizadora 3Entertainment anunció oficialmente su cancelación hace unos días.

El evento estaba originalmente previsto para hacerse en la Plaza de Toros de Manizales, pero para ofrecer un espectáculo de mayor impacto y éxito se decidió trasladarlo al Estadio Palogrande.

Sin embargo, el equipo Once Caldas se encuentra participando en torneos internacionales, por lo que el uso del estadio pondría en riesgo el gramaje de la cancha y los compromisos del club con la Conmebol.

Por estas razones logísticas, la organización indicó que fue imposible llevar a cabo el evento, a pesar de que tanto Gilberto Santa Rosa como Willy García —quien también hacía parte del cartel— siempre estuvieron confirmados y disponibles para la fecha.

En reemplazo del concierto de Manizales, 3Entertainment invitó al público a celebrar Amor y Amistad con Willy García el 20 de septiembre de 2025 en la Discoteca Paradise, ubicada en Pereira.

Último concierto de Gilberto Santa Rosa en Colombia

El más reciente concierto de Gilberto Santa Rosa en Colombia fue el 24 de febrero de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá. Esa noche logró un lleno total (‘sold out’), con una presentación que superó las dos horas de salsa viva, donde interpretó sus clásicos y demostró una vez más por qué es considerado uno de los artistas más queridos del género en el país.

Acá, una foto de Gilberto Santa Rosa:

En Colombia hay un público fiel que lo respalda. El lleno en Bogotá demostró que su salsa sigue siendo muy valorada. Ha habido colaboraciones con artistas colombianos, y su música es muy escuchada en festivales y radios del país, lo que refuerza su presencia cultural.

Cuenta con clubes de fans activos que lo reciben cada vez que está de gira, y celebran su música con entusiasmo. Colombia no es solo un destino de conciertos, sino parte importante del pulso latinoamericano donde la salsa clásica mantiene vigencia, y Santa Rosa ha sabido adaptarse manteniendo su sello auténtico.

