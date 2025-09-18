El mundo del entretenimiento colombiano está en alerta luego de conocerse la desaparición de Bayron Sánchez Salazar, reconocido artísticamente como B-King, exesposo de la DJ y cantante Marcela Reyes.

(Vea también: ‘La Liendra’ tomó decisión radical que sus seguidores no esperaban: “Alejarme de la polémica”)

El artista, que se encontraba en México en una gira de conciertos, habría sido visto por última vez en el sector de Polanco, en Ciudad de México, en compañía del también artista Regio Clown, según recogió Noticias RCN.

Familiares y allegados de B-King indican que ambos habrían salido de un gimnasio antes de desaparecer, mencionó el informativo, aunque aún no se tiene certeza de qué fue lo que pudo ocurrir.

Lee También

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’, Sofía Avendaño, se pronunció en sus redes sociales e hizo un llamado para que cualquier persona en territorio mexicano aporte datos que puedan contribuir a ubicarlos.

“Ya corroboré la información con su hermana. Lastimosamente, es cierto, su familia está preocupada. Estamos buscando que la gente ruede la voz […]. La familia está muy mal, está preocupada. Hacemos cadena de oración para que aparezcan”, dijo la ‘influenciadora’ en un video.

Acá, lo mencionado por Sofía Avendaño:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

En México ya hay carteles de se busca con el nombre de B-King

Las autoridades de Ciudad de México confirmaron que ya tienen reportes oficiales sobre ambos y que están recopilando información para dar con los paraderos de los artistas. Incluso, ya están circulando carteles de se busca con la imagen de ambos.

Según se aprecia en las publicaciones compartidas en redes, B-King portaba una camiseta negra, un pantalón blanco y tenis blancos el día de su desaparición. Por su parte, Regio Clown vestía una camiseta negra, un pantalón negro y tenis (no se menciona el color).

Acá, los carteles de se busca publicados por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México:

Ya son dos días que llevan desaparecidos los artistas, teniendo en cuenta que en el cartel se tiene como fecha de desaparición el martes 16 de septiembre.

¿Quién es B-King?

Bayron Sánchez es conocido en la escena musical urbana por su estilo particular y por haber sido pareja de la reconocida DJ y productora Marcela Reyes, figura destacada en la música electrónica colombiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de B KING “La Voice” (@bkingoficial)

Su relación con Reyes lo hizo aún más visible en la farándula nacional, lo que explica la gran atención mediática que ha provocado la noticia de su desaparición.

Por ahora, las autoridades mexicanas no han emitido nuevos comunicados oficiales sobre avances en la búsqueda. Sin embargo, familiares y allegados insisten en que la ciudadanía comparta cualquier información que pueda resultar clave para encontrarlos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.