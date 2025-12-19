El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más admiradas del fútbol mundial. Esta vez no fue por un gol, una asistencia o un récord deportivo, sino por una fotografía que publicó en redes sociales y que, en cuestión de segundos, se volvió viral.

En la imagen, tomada después de una sesión de sauna, el delantero dejó ver su marcado abdomen y un estado físico que desafía el paso del tiempo, especialmente si se tiene en cuenta que ya cumplió 40 años.

“Después del sauna”, escribió el astro portugués en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una imagen sencilla, pero impactante. Bastaron pocos minutos para que la publicación se llenara de millones de reacciones, comentarios y compartidos, confirmando que su figura sigue provocando admiración global.

Los seguidores no tardaron en bromear y elogiar su disciplina: “Así estoy y no lo muestro”, “no human”, “Ave María”, “nunca cambia”, “forever young”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Más allá del impacto estético, la imagen refleja el compromiso que el futbolista mantiene con su cuerpo y su carrera. Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el delantero continúa cuidando cada detalle de su preparación física. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, podría marcar un hito histórico en su trayectoria, ya que tendría la posibilidad de disputar su sexto Mundial, algo inédito en el fútbol masculino.

A lo largo de su carrera mundialista, el portugués ha participado en cinco ediciones de la Copa del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. En total, disputó 22 partidos y convirtió ocho goles, un registro que lo convierte en el único futbolista que ha anotado al menos un gol en cinco Mundiales distintos.

Su debut en Alemania fue uno de los momentos más destacados, mientras que en Rusia firmó una de sus actuaciones goleadoras más recordadas.

El recorrido de Portugal en esos torneos ha sido irregular, con resultados que van desde un cuarto puesto hasta eliminaciones tempranas en fase de grupos y octavos de final.

Esa variabilidad refleja tanto el rendimiento colectivo del seleccionado luso como la evolución del equipo a lo largo de los años. Aun así, el delantero siempre fue protagonista, liderando dentro y fuera del campo.

Actualmente, el portugués milita en Al Nassr, donde sigue compitiendo al más alto nivel y demostrando que la edad no ha sido un obstáculo para su rendimiento. Su ambición de llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026 se sostiene en una rutina estricta que incluye entrenamiento, descanso, alimentación y prácticas como el sauna, una de sus actividades favoritas para la recuperación muscular.

La foto posterior al sauna no fue solo una postal viral, sino una declaración silenciosa de intenciones. A los 40 años, el capitán portugués sigue demostrando que la constancia, la disciplina y la mentalidad competitiva pueden prolongar la élite deportiva.

Mientras las redes arden con cada publicación suya, él continúa enfocado en un objetivo claro: llegar al próximo Mundial en plena forma y seguir escribiendo historia.

