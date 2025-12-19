Ya faltan pocos días para Navidad y algunos periodistas han tomado la decisión de hacer recolecta de juguetes para ayudar a los niños que son de escasos recursos, pues es época de regalar y compartir y por eso quieren hacerles las fiestas un poco mejor.

Una de esas periodistas es Vanessa de la Torre, de Caracol Radio, quien ha hecho recolectas en todo el país para llevarles regalos a niños de diferentes fundaciones. Sin embargo, en Bogotá ha sido particularmente difícil, ya que las personas no han ayudado mucho y eso la tenía muy afectada.

Sin embargo, este viernes, 19 de diciembre, la periodista se mostró muy conmovida en medio del programa ‘6 AM’ porque por fin recibió una gran cantidad de regalos que la ayudarán a cumplir la meta de donación.

“Es que me acaba de pasar una cosa que estoy aquí con el ojo aguado, Gustavo”, comenzó diciendo la periodista, al tiempo que explicó: “Me siguen llegando regalos para los niños de diciembre. Yo pensé que no me iba a alcanzar, pero estoy muy conmovida porque en Bogotá me estaban faltando regalos“.

Y es que según comentó Vanessa, necesitaba 2.000 regalos para la fundación Son Callejero y Juntos se puede, por lo que la meta se veía lejana, pero justo cuando estaba al aire recibió muchas donaciones de algunas empresas privadas.

“He tenido un diciembre difícil en Bogotá, no he tenido tantas donaciones como esperaba, como en otras regiones, y entonces la entrega de hoy estaba como ahí. Ahora aparecieron estos regalos que a mí me conmueve muchísimo”, concluyó la periodista.

Y es que esta época es muy importante porque hay muchos niños que por sus condiciones económicas y sociales no pueden recibir obsequios, pero estas donaciones ayudan a que tengan unas fiestas mucho más felices y alegres que seguramente nunca olvidarán.

