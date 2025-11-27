En las últimas horas se conoció que el Grupo Prisa, dueño de emisoras como Caracol Radio y W Radio, les informó a varios periodistas que no iban a seguir siendo parte de las emisoras, lo cual llamó mucho la atención y fue todo un tema de discusión en las redes sociales.

Hasta ahora, todo era un tema que se había desenvuelto sobre todo en las redes sociales, pero esta mañana la periodista Vanessa de la Torre, en su programa ’10AM’ confirmó que la situación sí ocurrió y les compartió unas emotivas palabras por sus compañeros.

Según la periodista, la salida fue por una cuestión de “decisiones empresariales”, asegurando además que uno de los que no seguirá será su compañero Pascual Gaviria, a quien extrañará de ahora en adelante.

“Los medios de comunicación en el mundo estamos enfrentando unas vicisitudes muy complejas, y detrás de esto por supuesto que hay noticias dolorosas, que hay compañeros que amamos profundamente que salen de estar al lado nuestro. Es el caso de Pascual Gaviria, a quien extrañaré de aquí en adelante todos los días. Es el caso de tantos amigos, productores y periodistas que en las últimas horas hacen parte de unas decisiones empresariales del Grupo Prisa”, dijo la periodista.

Por otro lado, agregó que “así es la vida” muchas veces, pero que sabe que con el profesionalismo todos podrán conseguir un trabajo pronto en medio de este competitivo mercado de los medios de comunicación y en un panorama muy complicado y retador para las compañías.

Finalmente, Vanessa de la Torre aseguró, en el inicio de su programa, que igual confía plenamente en los medios de comunicación y los periodistas para seguir construyendo una sociedad completamente democrática en medio de un panorama tan relevante que vive el país, especialmente con las elecciones del próximo año.

Todo este contexto se da en medio de una presunta mezcla entre Caracol Radio y W Radio, según Valora Analitik, pero esa información todavía no ha sido confirmada por Grupo Prisa.

Por lo pronto, los periodistas esperan que su trayectoria y relevancia sean importantes para ubicarse de la mejor manera pronto, luego de sus salidas de ambas emisoras.

