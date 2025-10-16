El mundo del periodismo deportivo colombiano está de luto debido a la pérdida del periodista Ernesto Barrera, quien desde hace muchos años se encontraba en Miami, Estados Unidos, y ya se había convertido hasta en una insignia de la profesión en el sur de Florida.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Murió icónico periodista de Caracol Radio; duró varios días luchando por su vida)

Según dio a conocer el periodista Jaime Dinas, compañero de Barrera, la causa de muerte del comunicador fue un infarto, luego de haber sido hospitalizado en Miami por una fractura de cadera, por lo que por más de que los esfuerzos médicos se enfocaron en reanimarlo, no fue posible.

Ante esto, muchos periodistas han manifestado su tristeza y se han despedido de Barrera, quien era muy querido porque cada vez que tocaba ir al país norteamericano, recibía a todos con los brazos abiertos y siempre ofreciéndoles lo mejor.

Lee También

De hecho, Diego Rueda, director del Vbar de Caracol Radio, lo despidió en su programa, casi entre lágrimas, con las siguientes palabras: “Con Ernesto Barrera compartí muchos viajes. Él venía de Estados Unidos siempre a acompañar los partidos de Colombia y lo aprecié mucho. Cuando fuimos a Estados Unidos siempre estuvo atento para colaborarnos con cabina, vehículo y más. Una muerte dolorosa”.

Por su parte, José Orlando Ascencio escribió:

Paz en la tumba del querido amigo y colega Ernesto Barrera (a la derecha en la foto), quien murió esta mañana en Miami. La imagen se tomó en Santiago de Chile en 2007. pic.twitter.com/UcGB5WlQhc — José Orlando Ascencio (@josasc) October 16, 2025

Más despedidas de sus colegas:

Se nos adelantó en el camino un amigo y colega inolvidable. Ernesto Barrera “Te Vi” quedará en la historia de la radio como ese Guerrero que con las uñas nos dio cátedra de cómo sobrevivir en un medio tan complejo.

Su tenacidad y perseverancia combinados con su olfato… pic.twitter.com/ksqQapXojN — kenneth garay (@kenneth_garay) October 16, 2025

FotoRecuerdo: Partido de Eliminatoria en Chile, compartiendo con Rafael Castillo (El Heraldo), Diego Rueda, José Orlando Ascencio, Jorge Eliecer Torres y Ernesto Barrera Q.E.P.D. pic.twitter.com/YOqxpuplJo — Jaime Dinas (@JaimeDinas) October 16, 2025

Vale la pena destacar que comenzó su carrera al lado de grandes del periodismo, cubriendo especialmente a Independiente Santa Fe y hasta volviéndose amigo de los jugadores del momento, pero en 1990 pensó en su familia y tomó rumbo hacia lo desconocido, migrando a Estados Unidos.

(Ver también: Experimentado periodista se va de RCN Radio y habló de su futuro; Vélez le hizo despedida)

Se ubicó en Miami, buscando trabajo en lo que lo apasionaba, hasta que lo consiguió, convirtiéndose en toda una insignia del periodismo nacional. Así pudo cubrir varios mundiales, como los de Estados Unidos 94, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, pero ahora, cuando nadie lo esperaba, partió y dejó un gran vacío en el periodismo nacional.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.