Este jueves 25 de septiembre, en un episodio que se ha viralizado en el mundo del periodismo deportivo peruano, el comentarista Evaristo Cruz, más conocido como ‘Chevaristo’, protagonizó un incidente de agresión física contra su colega Silvio ‘El Ogro’ Valencia durante la transmisión en vivo del programa ‘Erick y Gonzalo’ en YouTube.

El altercado provocó una ola de reacciones en redes sociales y ha puesto en el centro del debate la tensión que puede alcanzar el fútbol cuando se mezcla con pasiones desbordadas.

El incidente tuvo lugar en medio de un debate sobre la reciente eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores a manos de Universidad de Chile. Según se apreció en la transmisión, la discusión escaló rápidamente desde un intercambio verbal hasta un acto de violencia física que dejó a Valencia en el suelo y al programa en caos.

Acá, el video de lo sucedido (minuto 25:09):

Y es que, después de varias provocaciones, Cruz, conocido por su estilo provocador, pidió al productor del programa que cortara la transmisión justo después de que se levantara de su asiento.

Aunque los demás panelistas creyeron que era jugando, Evaristo se levantó y se salió de la escena. Al ver eso, Valencia gritó: “¿Quién dice que quieres amenazarme? ¡Aquí me vienes a amenazarme!”.

Chevaristo, visiblemente irritado, volvió a ingresar al set de grabación y le lanzó un puñetazo directo al rostro de Valencia, quien cayó hacia atrás mientras los demás panelistas intentan intervenir.

En ese momento, la producción puso una publicidad abruptamente, pero el audio capturó gritos y el caos que siguió.

El programa ‘Erick y Gonzalo’, liderado por Erick Osores y Gonzalo Núñez, se ha posicionado como uno de los espacios más vistos de análisis deportivo en YouTube en Perú.

Sin embargo, incidentes como este podrían poner en riesgo su credibilidad y su permanencia en la plataforma. YouTube tiene políticas estrictas contra la violencia, y se espera que revisen el canal por violación de estas normas.

Además, la agresión física podría tener consecuencias legales. Aunque no hay reportes oficiales de denuncias hasta el momento, no se descarta que Valencia tome medidas legales contra Chevaristo.

Acá, otro video que muestra el momento exacto de la agresión:

Chevaristo agredió 😲😲😲😲 en vivo en el programa Erick y Gonzalo a Silvio “el ogro” Valencia…

Contexto : U de Chile Alianza Lima pic.twitter.com/IKNDi2bxUZ — Carlos `🇵🇪 (@Carlosfutb12) September 26, 2025

Este incidente no es solo un problema de dos individuos, sino un reflejo de cómo el fútbol puede desatar pasiones desmedidas, incluso en espacios que deberían ser de análisis racional.

