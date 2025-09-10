La eliminación de la selección venezolana del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los aficionados, sino también molestia en el periodismo deportivo del país. La comunicadora Antonella González protagonizó un momento viral durante una transmisión en vivo al criticar fuertemente al director técnico Fernando ‘Bocha’ Batista por no comparecer ante los medios después del partido decisivo.

Venezuela llegó a la última jornada de las Eliminatorias con la esperanza de asegurar su clasificación histórica al Mundial de 2026, pero el resultado adverso la dejó fuera del torneo.

Luego del pitazo final, se esperaba que el técnico Batista asistiera a la rueda de prensa obligatoria para responder preguntas sobre el planteamiento, los cambios y el futuro de la Vinotinto. Sin embargo, el estratega se presentó y dijo solo una frase para después retirarse.

Qué dijo Antonella González en vivo

En plena transmisión, Antonella González no ocultó su frustración. Con visible molestia, criticó duramente la decisión del entrenador y exigió respeto al trabajo de los medios venezolanos.

“Yo no me lo puedo creer… ¡No me lo puedo creer! Aquí, señor ‘Bocha’ Batista, debería dar la cara y responder las preguntas y el compromiso de los medios de comunicación venezolanos que han estado en todo el ciclo mundialista en las ruedas de prensa”, dijo González con evidente indignación.

Enseguida añadió: “Llevamos todo lo que usted ha dicho y arropando un ciclo mundialista, porque bastante lo apoyaron. Esto no se puede permitir”.

Durante la misma transmisión, otra periodista presente reforzó el reclamo de González, subrayando la dimensión de lo ocurrido: “Esto es una falta de respeto para el periodismo venezolano y para el venezolano”, dijo su compañera ante las cámaras.

La escena refleja la creciente tensión entre la prensa deportiva y la dirigencia técnica de la selección venezolana, que hasta hace poco vivía un ambiente de apoyo y esperanza por una clasificación histórica.

Ahora, con la eliminación confirmada y el silencio del técnico, se abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro de Batista al frente de la Vinotinto y sobre la relación con los medios que han seguido de cerca el proceso.

¿Qué pasó con el ‘Bocha’ Batista?

El seleccionador de Venezuela, Fernando Batista, ofreció “disculpas al pueblo de Venezuela” tras la derrota 6-3 de este martes ante Colombia, que se tradujo en el fin de las aspiraciones de este país por llegar por primera vez a un Mundial de fútbol.

“Lo intentamos, llegamos hasta el final, no se pudo dar”, dijo Batista, que no aceptó preguntas en la rueda de prensa después del partido.

“Agradezco a este grupo de jugadores que lo intentamos hasta la última fecha” y “quiero pedirle disculpas al pueblo de Venezuela por el sueño que teníamos con todos estos jugadores de clasificar al repechaje”.

Acá, las palabras del DT:

Inaceptable lo del Bocha Batista. Muy bien por la periodista Antonella. pic.twitter.com/H52WUkTkmn — Aranguismo (@aranguismo18) September 10, 2025

La derrota en Maturín dejó a Venezuela en la octava posición de la tabla, tras la victoria 1-0 de Bolivia sobre Brasil.

El entrenador argentino dijo que en los próximos días hará un análisis en frío del resultado y no habló tampoco de renuncia.

El ‘Bocha’ Batista asumió el comando de la selección en marzo de 2023, luego de la salida repentina de su compatriota José Pekerman, de quien era asistente de campo.

