Un incidente se registró durante la cobertura del partido entre Unión Magdalena y Alianza FC (2-1) en Santa Marta, cuando la periodista de Win Sports, Roshell Schmulson, recibió un fuerte balonazo que la dejó inconsciente.

El hecho, que causó preocupación entre los asistentes y televidentes, fue reportado por el periodista Juanca Cardona, quien detalló la gravedad del momento. “La periodista de Win Sports, Roshell Schmulson, sufrió un fuerte balonazo durante el partido entre Unión Magdalena y Alianza. Estuvo varios minutos inconsciente y fue atendida por los médicos de ambos equipos. Ya se encuentra estable”, informó Cardona.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos médicos de Unión Magdalena y Alianza FC, Schmulson recuperó el conocimiento y fue estabilizada tras los chequeos correspondientes.

El incidente, aunque alarmante, no pasó a mayores, y la periodista se encuentra fuera de peligro. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Roshell Schmulson se pronunció sobre lo ocurrido, agradeciendo las muestras de apoyo y tranquilizando a sus seguidores.

“Muchísimas gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mí. Estoy bien gracias a Dios. Solo fue el golpe y susto del momento”, expresó la reconocida reportera, quien cubre la actualidad del conjunto ‘bananero’.

El incidente, aunque fortuito, pone en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas deportivos en el ejercicio de su labor. Por fortuna, esta vez solo quedó en un susto para Roshell y sus seguidores, quienes celebran que la comunicadora se encuentre en buen estado de salud.

