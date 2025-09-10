En una brillante ejecución que culminó con un aplastante triunfo 3-6 sobre Venezuela en Maturín, la Selección Colombia se aseguró un lugar en el Mundial de Fútbol 2026. La competencia, que se llevará a cabo por primera vez en tres países – Estados Unidos, México y Canadá -, verá la séptima participación de Colombia en el torneo mundialista, sumándose a las ediciones de 1962 (Chile), 1990 (Italia), 1994 (Estados Unidos), 1998 (Francia), 2014 (Brasil) y 2018 (Rusia).

Este logro se produce en medio de grandes recuerdos cargados de éxitos para el fútbol colombiano, que tiene historia no solo en su selección masculina, sino también en la femenina y en las categorías juveniles.

En medio de este éxito deportivo, el Gobierno de Gustavo Petro quiso montarse en el bus de la victoria y, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, el funcionario quiso meter golazo con la izquierda diciendo que “Colombia nunca ha clasificado con la derecha”.

“Si hay algo que es bueno para el país es el fútbol y las políticas sociales. En el fútbol hemos clasificado hoy al Mundial, pero no lo hicimos cuando la derecha está en el poder. Por ejemplo, cuando estuvo Pastrana, los dos periodos de Uribe, cuando Duque en Qatar, pero siempre que hay alguien de centro o de izquierda, también el de Santos y el de Petro, hemos ido y vamos al Mundial. Le guste o no le guste, la derecha no sirve para el fútbol ni para las políticas sociales”, dijo Benedetti en su video.

Al respecto, en Blu Radio hicieron un análisis sobre estas declaraciones y Felipe Zuleta fue uno de los más criticos con el ministro: “La teoría de Benedetti es de una estupidez en todo sentido. Un presidente que le bajó el presupuesto del deporte a los muchachos, les quitó la plata y ahora se viene a acordar que los muchachos de Colombia pasaron gracias a Petro”.

Con la derecha nunca hemos ido a un Mundial! Viva Colombia! 🇨🇴 pic.twitter.com/YCqJqffXOE — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 10, 2025

También, Néstor Morales aseguró que la postura de Benedetti es por querer alborotar el avispero y que carece de todo fundamento: “Una insensatez proverbial que no tiene justificación querer adjudicarle a Petro la clasificación de Colombia al Mundial. Es una tontería de lo más tonto. Benedetti debe estar muerto de la risa”.

Finalmente, María Consuelo Araújo arremetió contra Benedetti bajándole la caña por tomarse el tiempo de hacer un video para sumarse al bus de la clasificación: “Este análisis parece de Mhoni Vidente, parece un análisis de brujería de pueblo, es ridiculo”.

