El partido de la Selección Colombia ante Venezuela estuvo lleno de emociones desde los primeros minutos y, además de sorprender por el marcador final de 3-6, dejará el nombre de uno de los jugadores convocados en los libros de historia.

La selección venezolana se adelantó en los primeros minutos del partido a través de Telasco Segovia, para que luego Yerry Mina aprovechara un tiro de esquina y lograra el empate parcial. Hasta ese momento, las dos selecciones jugaban parejo.

Minutos después, Venezuela volvió a anotar, pero la apuesta del técnico Néstor Lorenzo de poner a Luis Javier Suárez como titular dio un resultado muy positivo, ya que anotó en el minuto 42 para darle el empate parcial al combinado colombiano, para después seguir derecho y sumar 3 goles más en su cuenta personal.

El delantero aprovechó sus oportunidades para anotar al minuto 42, 50, 59 y 67 en diferentes situaciones, con un rebote de una pelota aérea, definiendo una jugada de ataque con su pierna derecha, definiendo gracias a un pase filtrado de Luis Díaz para quedar mano a mano contra el portero Rafael Romo, y cerrando un contragolpe que derrumbó las ilusiones de los venezolanos.

Con esto, Suárez se convierte en el primer jugador de la Selección Colombia en marcar un ‘póker’ de goles en partidos oficiales desde 1945.

¿Cómo llegó Luis Suárez a su convocatoria con la Selección Colombia?

Antes de su convocatoria, ya tenía un rendimiento destacado en la segunda división de España con el Almería. En la temporada 2024-2025, fue el máximo goleador de esa categoría española con 27 anotaciones en 38 partidos jugados, 37 de ellos como titular. En total, sumó 31 goles (27 en liga y 4 en la Copa del Rey) y 8 asistencias, logrando una de sus mejores versiones en el fútbol europeo.

Después de concretarse su traspaso al Sporting de Lisboa, ha seguido en buena forma y lleva acumulados 2 goles y 2 asistencias en 4 partidos.

¿En qué equipos ha jugado Luis Javier Suárez?

El futbolista colombiano ha construido su carrera en varios equipos de Europa después de comenzar en Leones FC de Itagüí. Su travesía en el viejo continente inició con el Granada CF, donde jugó en su equipo filial y luego en el primer equipo en dos períodos. Aunque su pase pertenecía al Watford FC, jugó cedido en varios clubes españoles como el Real Valladolid, el Gimnàstic de Tarragona y el Real Zaragoza. Posteriormente, se aventuró en el fútbol francés con el Olympique de Marsella y, más tarde, regresó a España para unirse al UD Almería. Actualmente, el jugador forma parte del Sporting CP de Portugal.

