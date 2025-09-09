Luis Suárez tuvo una noche estelar con la Selección Colombia y despidió a Venezuela con cuatro goles que acabaron con el sueño mundialista del combinado ‘Vinotinto‘.

Lo que parecía ser un inicio amargo para la ‘Tricolor’ después de que Venezuela estuviera arriba en el marcador con un 2 a 1, ‘Lucho’ Suárez llegó al minuto 41′ a marcar la diferencia, logró el empate y de ahí en adelante el acierto estuvo en cada disparo al arco.

Con solo nueve minutos más de diferencia, el samario volvió a encender el segundo tiempo con su olfato goleador. Al minuto 50 se metió en el área y definió con derecha, dejando sin opciones al arquero Rafael Romo para el 3-2 parcial.

Poco después, tras una gran habilitación de Luis Díaz, definió con tranquilidad para marcar el cuarto tanto de la noche y el tercero en su cuenta personal.

Sin quedarse ahí, Suárez firmó su cuarto gol y el 5-2 gracias a un pase de Luis Díaz dentro del área para rematar frente a la portería y ampliar el marcador.

Fifa felicita a Luis Suárez por goleada ante Venezuela

Las reacciones no se hicieron esperar a la que ha sido hasta ahora la mejor participación de Suárez con la Selección Colombia.

Incluso, la Fifa destacó los cuatro tantos del delantero con una fotografía que ya ronda en redes sociales y alza en aplausos a la hinchada de la ‘Tricolor’. Esto, teniendo en cuenta también que es el segundo partido que la selección nacional gana en consecutivo, después de una racha de empates y derrotas.

