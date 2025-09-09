El triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España cayó como un bálsamo para el ciclista y también para todos los colombianos que han seguido la carrera durante estas dos semanas y media, quienes esperaban con ansias que alguno de los ‘escarabajos’ fuera protagonista en algún momento.

Ahora bien, esos mismos seguidores también se preguntan cuánto dinero le representa al ciclista del Ineos Grenadiers haberse llevado la victoria este 9 de septiembre, luego de una etapa que tenía como meta 168 kilómetros, pero que por protestas pro-Palestinas se terminó en el kilómetro 8.

De acuerdo con la página de Cofidis (equipo que también está en esta competencia), Egan Bernal se ganó 11.000 euros (50’581.611 pesos). Ahora bien, hay que recordar que, generalmente, estos premios monetarios suelen repartirse entre la escuadra o según se haya acordado previo al comienzo de la carrera.

Lee También

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.