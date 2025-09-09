Este 9 de septiembre se vivió una de las páginas más emocionantes del deporte colombiano en los últimos años: Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España.

Sabato, quien narra la carrera para RCN, se viralizó en redes por su conmovedor relato en el triunfo del pedalista colombiano.

Así fue el emotivo relato:

“Qué lindo, Egan. Qué alegría, era ahí. Lo conseguiste mi rey, volviste a ganar. Egan Bernal hizo historia, Egan Bernal es el ganador de la etapa. Gracias, Egan. Gracias, joven maravilla”, dijo Sabato mientras el colombiano ganaba la etapa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.