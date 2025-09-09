Este 9 de septiembre se vivió una de las páginas más emocionantes del deporte colombiano en los últimos años: Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España.
Sabato, quien narra la carrera para RCN, se viralizó en redes por su conmovedor relato en el triunfo del pedalista colombiano.
Así fue el emotivo relato:
Historia, historia, historia!!
El Joven Maravilla nos regala una alegría maravillosa, sensacional, excepcional!!
Egan Bernal es el ganador de la Et16 de la Vuelta a España 2025!!
Qué alegría, qué emoción, qué locura por favor!!
Qué alegría, qué emoción, qué locura por favor!!

Gracias Egan, gracias capo!! #LaVueltaxRCN
— Mario Sabato (@mario_sabato) September 9, 2025
“Qué lindo, Egan. Qué alegría, era ahí. Lo conseguiste mi rey, volviste a ganar. Egan Bernal hizo historia, Egan Bernal es el ganador de la etapa. Gracias, Egan. Gracias, joven maravilla”, dijo Sabato mientras el colombiano ganaba la etapa.
