Este sábado, 6 de septiembre, se llevó a cabo la etapa 14 de la Vuelta a España, la cual contó con un recorrido de 136 kilómetros y fue catalogada como montaña debido a los tres puertos que tuvo, especialmente la última subida de primera categoría.

(Ver también: Los dos insólitos hechos que marcaron la etapa en la Vuelta a España; ninguno se puede creer)

Marc Soler fue el principal protagonista de la jornada, ya que protagonizó la fuga del día con una importante diferencia sobre el pelotón, el cual se mantuvo unido y sin muchos intentos de ataques por parte del UAE o incluso del Red Bull Bora. Así, el español consiguió la séptima etapa para el equipo oriental en la competencia.

La mala noticia es que faltando poco menos de 30 kilómetros para la meta, dos ciclistas colombianos se quedaron en el camino, descolgándose del pelotón y perdiendo incluso minutos importantes.

Lee También

El primero fue Santiago Buitrago, quien no ha tenido el nivel esperado, se pensaba que podía irse en la fuga, pero lo cierto es que no pudo aguantar el ritmo y se quedó muy atrás.

Luego, tan solo unos metros más adelante, fue Egan Bernal, líder del Ineos, quien en esta segunda semana tampoco pudo encontrar su mejor versión y por eso perdió segundos invaluables en su objetivo de llegar al top 10.

Este fue el momento en el que se quedaron los colombianos:

💥 Heartbreak for 🇨🇴 Egan Bernal, who has to let go with 37km left! ❌ ¡Crisis para 🇨🇴 Egan Bernal, que se queda a 37km de meta!#Lavuelta25 pic.twitter.com/W4jqtSFf9J — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2025

Al final, fue el calor y el dolor de piernas los que hicieron que los colombianos no pudieran seguir el exigente ritmo impuesto por el UAE.

Clasificación general de la Vuelta a España

De esta manera y con el pelotón sin muchos movimientos, la clasificación general quedó así:

Corredor Tiempo 1. Jonas Vingegaard 53H19’49” 2. Joao Almeida a 48″ 3. Tom Pidcock a 2’38” 4. Jai Hindley a 3’10” 5. Felix Gall a 3’30”

Por su parte, los colombianos quedaron de la siguiente manera, ya sin la presencia de Sergio Higuita:

Harold Tejada (11): a 11’48”.

Egan Bernal (18): a 29’13”.

Santiago Buitrago (20): a 42’23”.

(Ver también: Cuánto cuestan las bicicletas que le robaron al equipo de Vingegaard; mucho más que un carro)

Qué queda en la Vuelta a España 2025

De esta manera, queda una jornada más antes del día de descanso para ya luego entrar a la última semana de la competencia que ha sido bastante emocionante.

La jornada de este domingo será de media montaña con 167 kilómetros, en los cuales habrá un puerto de primera categoría apenas iniciando, luego uno de segunda categoría y al final será plana, por lo que se espera que haya protagonismo de los ‘sprinters’.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.