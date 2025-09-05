Dejar a Carlos Antonio Vélez sin palabras es difícil, pero sucedió. Acostumbrado a opinar sobre fútbol, y más recientemente en política, el comentarista deportivo casi siempre tiene algo qué decir sobre diferentes temas, pero esta vez no pudo.

Lo que provocó esta situación fue un regalo que le hizo su compañera de programa Pilar Velásquez, conductora del programa Planeta Fútbol, en Win Sports. Se trató de un muñeco con su cara y que tenía adentro la canción que usa para sus programas en ese mismo canal.

Del divertido momento, al menos para los televidentes, también participaron Faryd Mondragón y Juan José Peláez, que dijeron algunos comentarios. Así fue el divertido momento, antes de que Colombia lograra la clasificación al Mundial 2026.

Y es que en redes sociales, la canción que usa Vélez para sus programas ha provocado muchas reacciones, mayormente positivas. El coro y ritmo pegadizo ha hecho que las personas lo usen en videos que se volvieron virales, aunque parece que ni el mismo Carlos Antonio se ha enterado de esto.

Lo cierto es que Carlos Antonio está viviendo una era de cambio en su carrera profesional, aunque no sea consciente de esto. Con las redes sociales, su visión de analista y sus palabras, son tomadas seriamente, pero también con humor, lo que tiene a toda una generación encantada con su canción, así no estén de acuerdo con sus opiniones.

De hecho, sus críticas a la Selección Colombia, aunque muy escuchadas por muchas personas, también provocan mucho debate en redes sociales. La más reciente, en la que dijo que la ‘tricolor’ “no pasa de primera fase”, ya ha empezado a provocar reacciones.

