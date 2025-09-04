La Selección Colombia aseguró su cupo en el Mundial de 2026 después de vencer a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo selló su clasificación de forma anticipada.

Desde el inicio del encuentro, la ‘Tricolor’ impuso su ritmo ante un rival que no ofreció mayor resistencia pasados los primeros minutos. James abrió el marcador con una definición certera, Córdoba amplió la ventaja con un potente remate y Quintero, con su habitual precisión, cerró la cuenta en medio de una fiesta total en las tribunas.

Mundial 2026: Fifa le da la bienvenida a Colombia

El ambiente fue de celebración no solo en el estadio, sino también en redes sociales, donde figuras del deporte, periodistas y aficionados destacaron el desempeño del equipo. Incluso la Fifa se sumó a la euforia. A través de sus cuentas oficiales, el organismo compartió una fotografía de Luis Díaz celebrando junto a Richard Ríos, acompañada de un mensaje de bienvenida para Colombia al grupo de selecciones latinoamericanas ya clasificadas a la cita mundialista.

La Selección suma así su séptima participación en una Copa del Mundo de mayores. Sin embargo, las novedades que impone el nuevo formado del Mundial, supone para muchos que lo que viene de ahora en adelante para el combinado nacional, no será fácil.

Esto, teniendo en cuenta los desplazamientos al ser llevado a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, la competitividad y sorpresa que pueden dar las demás selecciones ante la nueva cantidad de cupos. Por ahora, se mantienen las expectativas del desempeño de la selección en encuentros futuros, teniendo en cuenta también el regreso de figuras como Dayro Moreno.

¡La próxima #CopaMundialFIFA ya tiene aroma a café! Será la séptima participación mundialista de @FCFSeleccionCol 🏆🇨🇴 pic.twitter.com/dAGGWO1m7L — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2025

