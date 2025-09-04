La tarde de este jueves 4 de septiembre, el ambiente en Barranquilla se llenó de emoción y expectativa por el encuentro entre la Selección Colombia y su similar de Bolivia, en partido correspondiente a la fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Como es tradición, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue el epicentro de la pasión futbolera, con miles de aficionados que aguardaban desde temprano la llegada de los jugadores.

Dayro Moreno ovacionado en el Metropolitano de Barranquilla

Uno de los momentos más especiales se vivió minutos antes del inicio del compromiso, cuando el bus de la Selección arribó a las instalaciones del escenario deportivo.

Uno a uno, los jugadores y miembros del cuerpo técnico descendieron del vehículo, saludando a los seguidores que los esperaban ansiosos. Sin embargo, fue la aparición de Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, la que provocó la mayor ovación de la tarde.

Los gritos y aplausos no se hicieron esperar. El máximo goleador histórico del fútbol colombiano recibió el cariño de los aficionados, quienes corearon su nombre y celebraron con entusiasmo su presencia en la convocatoria. La imagen de Dayro bajando del bus, levantando la mano y sonriendo ante los vítores, rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados en las tribunas.

La expectativa en torno al atacante es alta. Con una trayectoria marcada por goles y actuaciones memorables, Moreno llega a este partido con el rótulo de ser la promesa de la jornada y una de las principales cartas de ataque del combinado nacional. Los hinchas esperan que pueda ratificar su capacidad goleadora y, de ser posible, marcar un tanto que le permita a Colombia acercarse aún más al objetivo de clasificar al próximo Mundial.

El ambiente en el Metropolitano refleja esa ilusión. Cada vez que se menciona el nombre de Dayro, el estadio responde con aplausos, evidenciando la confianza que la afición tiene en el delantero. Para muchos, su experiencia y olfato goleador pueden ser determinantes no solo en este encuentro frente a Bolivia, sino también en los compromisos venideros de la Eliminatoria.

Con el pitazo inicial cada vez más cerca, la esperanza está puesta en que el goleador repita lo que ha hecho a lo largo de su carrera: inflar las redes rivales y encender la alegría de todo un país. De lograrlo, el grito de gol no solo será un desahogo en el Metropolitano, sino también un motivo de júbilo para millones de colombianos que sueñan con ver a la Tricolor en el Mundial 2026.

