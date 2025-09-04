En una jornada cargada de emoción para los hinchas del fútbol, la viuda del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, compartió un mensaje conmovedor durante el partido entre la Selección Colombia y Bolivia, clave en el camino al Mundial 2026. La mujer recordó a su esposo con palabras llenas de sentimiento, mientras miles de colombianos vivían con intensidad el duelo en Barranquilla.

A través de su cuenta de Instagram, María Claudia publicó una imagen en la que se ve a Miguel Uribe Turbay compartiendo con sus amigos, en medio de lo que parece haber sido uno de tantos partidos que seguía de la Selección. El mensaje que acompaña la publicación ha tocado profundamente a muchos colombianos: “¡Así te gustaba ver tu selección, con tus amigos, con pasión, con amor por Colombia! Vamos mi sele, Miguel desde el cielo, haciendo fuerza”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Claudia Tarazona (@maclaudiat)

Desde el fallecimiento del senador el pasado 11 de agosto, Tarazona ha compartido con sus seguidores fragmentos de su proceso de duelo. En cada una de sus publicaciones ha mostrado el impacto de esta pérdida y cómo su hijo, la familia y los recuerdos han sido pilares para sobrellevar este momento. Este último mensaje fue especialmente sensible, por coincidir con un partido importante para la Selección y por evocar el entusiasmo que Uribe sentía por el fútbol nacional.

Durante el primer tiempo del encuentro, cientos de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo. Comentarios como “No estás sola, todo un país te acompaña”, “Miguel es ahora el ángel que alienta desde arriba”, y “Fuerza, admiramos tu valentía”, fueron algunos de los mensajes en reacción a la publicación.

