El fallecimiento de Miguel Uribe, ocurrido el pasado 11 de agosto, marcó profundamente el panorama político y personal de quienes lo rodeaban. El precandidato perdió la vida 25 días después de haber sufrido un atentado el 7 de junio, hecho que lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe durante dos meses.

A pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud no logró superar las secuelas del ataque, y finalmente su muerte dejó un vacío irreparable en su familia, amigos y seguidores.

Uribe no solo era una figura política con proyección, también era esposo y padre, y esa dimensión humana ha sido la más recordada en medio de la tragedia. Su partida temprana conmocionó a quienes lo conocieron de cerca y a aquellos que, aunque desde la distancia, veían en él un referente en la vida pública.

En medio de este agitado contexto político y del dolor que dejó su ausencia, María Claudia, viuda del precandidato, tomó una decisión trascendental: abandonar el país junto a sus tres hijas, fruto de una relación pasada, y su pequeño Alejandro, quienes se radicaron en Estados Unidos.

El traslado, más allá de un cambio geográfico, simboliza para ella la búsqueda de un entorno de protección y estabilidad, intentando reconstruir su vida después del duro golpe que significó perder a su compañero.

Viuda de Miguel Uribe se pronuncia luego de muerte de su esposo

A través de sus redes sociales, la viuda de Uribe, María Claudia Tarazona, se ha mantenido en contacto con su comunidad, compartiendo mensajes de esperanza y fortaleza a pesar de la tristeza. Consciente del interés que despierta su historia, ha buscado que sus publicaciones sean un espacio de encuentro y acompañamiento para quienes también atraviesan situaciones difíciles.

En una de sus publicaciones más emotivas, María Claudia compartió una fotografía cargada de simbolismo: una de sus hijas aparece sentada sobre las piernas de Miguel, dándole un tierno beso. La imagen fue acompañada por un mensaje que refleja la intensidad de su dolor:

“Así te recordaré siempre, amor mío, amando y siendo amado por los tuyos. Hoy más que nunca miro al cielo y grito por tu ausencia. Cómo me duele, mi amor. Amor eterno”.

Ese testimonio no solo retrata el duelo íntimo de una esposa, sino que también se convirtió en un homenaje público que conecta con el sentimiento de quienes vieron en Miguel Uribe no solo a un precandidato, sino a un ser humano que dejó huella en la vida de muchos.

