Uribe Londoño, quien tomó el lugar de su hijo como precandidato presidencial, dio detalles sobre el momento que atraviesa la familia del fallecido senador. Fue él quien reveló que María Claudia Tarazona salió del país.

“María Claudia no está en Colombia. Hace unas semanas está en Estados Unidos con su hijo y sus hijas”, detalló Uribe Londoño en diálogo con Blu Radio.

Asimismo, contó que Tarazona fue tajante al decidir que no quiere vincularse a ninguna actividad política en el futuro.

Asimismo, contó que Tarazona fue tajante al decidir que no quiere vincularse a ninguna actividad política en el futuro.

“Ella me ha dicho que no quiere participar en ninguna actividad política. Ella es mi amiga, hemos tenido una relación espectacular y seguiremos así. Ella es mi consejera y hablo con ella todos los días y seguirá al lado mío”, destacó el ahora precandidato en esa emisora.

Miguel Uribe Londoño oficializó precandidatura por el Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador, oficializó su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, ocupando el lugar que dejó su hijo en la consulta interna.

En un emotivo discurso desde la plaza Núñez, en el Congreso de la República, aseguró que su decisión no responde a intereses personales, sino al propósito de contribuir a la unidad nacional para “salvar a Colombia del precipicio”.

Recordó el dolor por la muerte de su hijo en un atentado en Bogotá y el asesinato de su esposa, la periodista Diana Turbay, destacando que de esas tragedias surgió la fuerza para luchar contra la injusticia y la violencia.

Con 72 años y tras una década alejado de la política, Uribe Londoño regresa con un enfoque en la seguridad, bandera principal de su campaña, afirmando que su meta es que en 2030 los colombianos recuperen la tranquilidad.

En su mensaje resaltó valores como lealtad, honorabilidad y patriotismo, buscando consolidar un movimiento basado en la dignidad y no en la rabia.

Competirá por el aval del partido con senadores como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, en un proceso que definirá candidato único a finales de 2025 o inicios de 2026.

