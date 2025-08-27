Miguel Uribe Londoño anunció oficialmente su precandidatura a la presidencia por el Centro Democrático y ahora entrará en una disputa interna con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, quienes han acompañado a ese partido desde hace varios años.

Las intenciones de Uribe Londoño han sido cuestionadas por el sector opositor, al menos en redes sociales. Los señalamientos contra el padre de Miguel Uribe Turbay por buscar llegar a la Casa de Nariño luego de su tragedia, pero él no les hace caso y, por el contrario, en una entrevista con Blu Radio, les respondió.

Pero así como hay personas que lo critican, hay otras que lo aplauden y confían en que su decisión servirá para seguir con el proyecto político que Miguel Uribe Turbay estaba diseñando para ser presidente de Colombia en las elecciones del 2026 o en otras.

“Tengo muchos mensajes de personas que me pedían que hiciera eso. Así como hay muchos que lo critican, que es normal, no hay ningún reproche; creo que la balanza del otro lado está inclinada mucho más favorablemente“, dijo Miguel Uribe Londoño.

Cómo decidió Miguel Uribe Londoño que tomaría el lugar de su hijo

Aunque en el sonajero hubo muchas especulaciones, pues se dijo que Juan Carlos Pinzón, María Claudia Tarazona y hasta el concejal Andrés Barrios podrían tomar el lugar de Miguel Uribe Turbay, el expresidente Álvaro Uribe Vélez siempre dejó claro que debía ser alguien del Centro Democrático. Miguel Uribe Londoño pertenece a ese partido desde hace muchos años y ha trabajado en diferentes cargos y el resto de precandidatos están de acuerdo en que él represente a su hijo en esta disputa.

“Decidimos que el que podía llevar su bandera era yo. He sido un líder en la formación del proyecto de Miguel y he dedicado mis últimos años a trabajar a su lado, apoyarlo y sé todo lo que él tenía planeado para Colombia”, explicó Uribe Londoño en Blu Radio.

Además, sobre las alternativas que valoraron, aseguró que hay entre la familia hubo consenso total. “Aunque uno cuando mira las posibilidades, pues mira qué opciones hay. Pero rápidamente decidimos que lo de Miguel no se podía dejar, un programa que conocemos y queremos sacar adelante porque es muy importante para Colombia. Eso no se podía dejar a la deriva, no se podía dejar así”, señaló en esta entrevista en la que también se refirió a los últimos días con su hijo.

