En las últimas horas, siete ciudadanos colombianos fueron extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir, tras ser requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida.

(Vea también: Capturan al novio de la periodista Laura Blanco, muerta al caer de un noveno piso en Bogotá)

Entre los entregados a las autoridades estadounidenses figura alias ‘Rentería’, señalado como cabecilla de la comisión del grupo armado residual ‘los Contadores’, en Nariño.

De acuerdo con las investigaciones, coordinaba sicarios en la región y era responsable de tráfico de cocaína hacia EE. UU., además de estar implicado en homicidios selectivos, extorsiones y desplazamientos forzados.

Lee También

Quiénes fueron los narcos extraditados a Estados Unidos

Dentro del grupo extraditado también se encuentra un integrante de una red criminal transnacional dedicada al envío de droga desde Colombia hacia México, con destino final en Estados Unidos.

¡𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝟳 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢𝗦! En Bogotá, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ, entregó a las autoridades de Estados Unidos a Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal… pic.twitter.com/RKNv4y9uOO — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 23, 2025

Según los expedientes, su función era desviar controles y alertar sobre la presencia de autoridades para garantizar el paso de grandes cargamentos de cocaína. Otro de los requeridos estaría vinculado al caso de la narcoavioneta inmovilizada en Providencia, en la que se halló media tonelada de cocaína.

Con esta extradición múltiple, el Gobierno colombiano reafirma su cooperación con la justicia de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales que operan desde el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.