En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía, fue capturado alias ‘El Mocho’, señalado cabecilla de milicias urbanas del grupo terrorista ‘Jaime Martínez’, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, este hombre era el responsable de coordinar acciones con explosivos en el área metropolitana de Santiago de Cali y en el municipio de Jamundí, además de otras actividades delictivas que afectaban directamente a la población civil.

Quién es alias ‘El Mocho’

Las investigaciones lo vinculan con:

Asesinatos selectivos en las comunas 14 y 1 de Cali.

Reclutamiento de menores en barrios como Manuela Beltrán, Mojica, Llano Grande, Llano Verde, El Bergel, El Vallado y Los Mangos, en el Distrito de Aguablanca.

Extorsiones a comerciantes y expendios en Cali.

Planeación de secuestros y extorsiones en el sur de la ciudad y en Aguablanca.

#AEstaHora | Tropas del Ejército Nacional con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, capturaron a alias «El Mocho», cabecilla de milicias urbanas del grupo terrorista Jaime Martínez, responsable de coordinar acciones con explosivos en el área metropolitana de Santiago de Cali y en el… pic.twitter.com/gXmNVXKJPP — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 23, 2025

Alias ‘El Mocho’ tenía en su contra la orden de captura N.º 98 del 13 de agosto de 2025, emitida por el Juzgado 101 Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Buga. Los delitos por los que deberá responder son:

Concierto para delinquir agravado.

Terrorismo agravado.

Homicidio agravado.

Tentativa de homicidio agravado.

Las autoridades aseguraron que con esta captura se asesta un golpe determinante al grupo ‘Jaime Martínez’, debilitando su capacidad criminal contra la Fuerza Pública y los habitantes del Valle del Cauca y el suroccidente del país.

