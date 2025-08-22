Así como Estados Unidos reaccionó al atentado en Cali, junto a los de Amalfi (Antioquia) y Florencia, un congresista lanzó un mensaje debido a la difícil situación que pasa por la manera en la que ese ataque afectó a su familia.

El representante a la Cámara James Mosquera Torres sorprendió con un video en el que expresó el dolor por las incidencias en cercanías de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de la capital vallecaucana.

“Mi hermana fue víctima del atentado en Cali y hoy lucha por su vida. Les pido elevar una oración por ella y por Colombia. No más guerra, sí a la paz”, escribió desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter)

Precisamente, en el mencionado video expresó que él también ha “sido víctima”, al contar que Helena, nombre de su familiar, fue una de las personas afectadas en este caso.

El congresista compartió que ha recibido voces de apoyo de múltiples sectores después de que se divulgó la gravedad de este caso, en el que todavía siguen las investigaciones.

¿Qué pasó en atentado terrorista en base aérea de Cali?

El pasado jueves 21 de agosto de 2025, Cali fue escenario de un atentado terrorista en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en el sector de la Carrera 8 con Calle 52. El ataque, que se perpetró hacia las 2:50 p. m., involucró un camión furgón cargado con cilindros bomba, que al explotar causó una gran onda expansiva y destrucción en la zona.

El balance oficial del atentado es de al menos seis personas fallecidas y más de 70 heridos, entre ellos, una mujer embarazada y un menor de edad. Los explosivos, que tenían como objetivo la base militar, terminaron afectando gravemente a la población civil y a las viviendas y locales comerciales de los alrededores.

El hecho ha generado una fuerte reacción de condena por parte de las autoridades nacionales y locales. El presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, han responsabilizado a las disidencias de las FARC, en particular al Frente Jaime Martínez, señalando que el ataque pudo ser una retaliación por las recientes operaciones de la Fuerza Pública en el Cañón del Micay. Ante la situación, se ha militarizado la ciudad y se ha ofrecido una millonaria recompensa por información que conduzca a los responsables del atentado.

Este ataque forma parte de una escalada de violencia en varias regiones de Colombia que, en la misma jornada, incluyó un ataque a un helicóptero de la policía en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos.

¿Quién es James Mosquera Torres, congresista colombiano?

James Mosquera Torres es un político colombiano que actualmente se desempeña como Representante a la Cámara por el departamento del Chocó para el periodo legislativo 2022-2026. Pertenece al Partido Liberal Colombiano y se ha destacado por su trabajo en favor del desarrollo y la visibilidad de su región.

Su trayectoria profesional y política está profundamente ligada a su departamento natal. Mosquera Torres es administrador de empresas de la Universidad Tecnológica del Chocó y cuenta con una especialización en Gestión Pública. Antes de llegar al Congreso, construyó una carrera política local, sirviendo como concejal de Quibdó y posteriormente como alcalde de la capital chocoana. Su experiencia en la administración local le ha brindado un profundo conocimiento de las necesidades y los desafíos de su región.

Como congresista, su agenda legislativa se ha enfocado en impulsar proyectos que aborden problemas históricos del Chocó, como la pobreza, la falta de infraestructura y la desigualdad. Ha sido una voz constante en el debate nacional sobre la necesidad de inversión y de una política de desarrollo equitativa que beneficie a las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico colombiano. Su rol en el legislativo ha sido crucial para llevar las preocupaciones de su departamento al centro de la agenda política del país.

