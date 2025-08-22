La Alcaldía de Cali confirmó que en la tarde de este viernes, 22 de agosto, se llevará a cabo una detonación controlada de artefactos explosivos en la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

(Vea también: Él es alias ‘Marlon’, el hombre detrás del atentado terrorista en Cali: tiene oscuro prontuario)

La medida se tomó después del atentado ocurrido en la ciudad el día anterior, cuando un vehículo cargado con explosivos fue ubicado en inmediaciones de la base militar. Aunque algunos artefactos hicieron explosión, otro quedó sin detonar y debió ser asegurado por las autoridades.

Las autoridades de seguridad hicieron un llamado a la calma e insistieron en que la operación estará totalmente controlada para evitar riesgos a la comunidad.

¡Detonación controlada! Atención caleños, en la tarde de este viernes, 22 de agosto, se realizará una detonación controlada en la Base Aérea Marco Fidel Suárez de artefactos que no explotaron tras el atentado de ayer. La situación estará bajo control de las autoridades. pic.twitter.com/gtLrvp4eAA — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 22, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.