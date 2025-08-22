El gobierno de Estados Unidos se pronunció ante los recientes hechos de violencia que marcan al país en materia de seguridad y orden público.

En su mensaje, el país norteamericano reiteró su compromiso con la seguridad y la paz en Colombia, luego de los recientes atentados registrados en los municipios de Amalfi (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Florencia (Caquetá), que han sacudido al país en los últimos días.

(Vea también: Identifican a las 6 personas que murieron en atentado en Cali; entre ellas hay un menor)

A través de un pronunciamiento oficial del embajador en Bogotá, John McNamara, la administración estadounidense expresó su solidaridad con las víctimas y rechazó de manera enfática los hechos de violencia.

Lee También

“Expresamos nuestra solidaridad con el digno pueblo colombiano ante los recientes ataques terroristas. Condenamos enérgicamente los actos de violencia en Amalfi, Cali y Florencia”, señaló McNamara.

(Vea también: Él es alias ‘Marlon’, el hombre detrás del atentado terrorista en Cali: tiene oscuro prontuario)

Comunicado oficial del Encargado de Negocios, John McNamara, ante el trágico fallecimiento de los valientes miembros de la Policía Nacional de Colombia, hoy, en Amalfi, Antioquia. pic.twitter.com/LTWceDfpSW — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) August 21, 2025

El diplomático también reafirmó el respaldo de su país a las instituciones de seguridad colombianas:

“Seguimos apoyando a los héroes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y a todos aquellos que trabajan incansablemente por un futuro seguro y próspero para Colombia”.

Lee También

Los atentados, que aún están siendo investigados por las autoridades, han dejado un saldo de varios muertos y heridos, así como daños en la infraestructura pública y afectaciones a la tranquilidad de los ciudadanos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.