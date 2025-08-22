El gobierno de Estados Unidos se pronunció ante los recientes hechos de violencia que marcan al país en materia de seguridad y orden público.
En su mensaje, el país norteamericano reiteró su compromiso con la seguridad y la paz en Colombia, luego de los recientes atentados registrados en los municipios de Amalfi (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Florencia (Caquetá), que han sacudido al país en los últimos días.
A través de un pronunciamiento oficial del embajador en Bogotá, John McNamara, la administración estadounidense expresó su solidaridad con las víctimas y rechazó de manera enfática los hechos de violencia.
“Expresamos nuestra solidaridad con el digno pueblo colombiano ante los recientes ataques terroristas. Condenamos enérgicamente los actos de violencia en Amalfi, Cali y Florencia”, señaló McNamara.
Comunicado oficial del Encargado de Negocios, John McNamara, ante el trágico fallecimiento de los valientes miembros de la Policía Nacional de Colombia, hoy, en Amalfi, Antioquia.
August 21, 2025
El diplomático también reafirmó el respaldo de su país a las instituciones de seguridad colombianas:
“Seguimos apoyando a los héroes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y a todos aquellos que trabajan incansablemente por un futuro seguro y próspero para Colombia”.
Los atentados, que aún están siendo investigados por las autoridades, han dejado un saldo de varios muertos y heridos, así como daños en la infraestructura pública y afectaciones a la tranquilidad de los ciudadanos.
