Una nueva tragedia marca al departamento de Antioquia, esta vez en el municipio de Nechí, en donde una avioneta se estrelló, dejando como saldo preliminar a una persona sin vida.

De acuerdo con medios locales, el hecho tuvo lugar en el corregimiento de Santanita y la víctima mortal sería el piloto de la aeronave.

(Vea también: Identifican a las 6 personas que murieron en atentado en Cali; entre ellas hay un menor)

Así mismo, se conoce que el cuerpo de bomberos hace presencia en el lugar para atender el hecho y verificar si hay más personas que salieron lesionadas a causa del siniestro, así como también para hacer el levantamiento del cuerpo.

Lee También

Por su parte, Yumaris Patricia Henríquez, alcaldesa de Nechí, dio a conocer que ya adelantan la solicitud para que avancen las investigaciones sobre el hecho y se esclarezcan sus causas.

(Vea también: Él es alias ‘Marlon’, el hombre detrás del atentado terrorista en Cali: tiene oscuro prontuario)

“Es una avioneta bimotor, al parecer particular, se conoce de una persona fallecida, estamos a la espera de personal de la Sijín para realizar levantamiento del cadáver, las causas del accidente aún se desconocen“, expresó la funcionaria.

Por ahora se desconoce la identidad del piloto. Se está a la espera de que en las próximas horas las autoridades entreguen más detalles de lo ocurrido.

Lee También

Cabe mencionar que este es el segundo accidente aéreo que se registra en menos de una semana en el departamento de Antioquia.

El pasado ocurrió en el barrio Estadio, en la ciudad de Medellín, en donde una avioneta colisionó en un parque de este sector, dejando a una pareja de esposos con graves lesiones.

Atentado a helicóptero en Antioquia

A estos hechos, este 21 de agosto se sumó el atentado al helicóptero de la Policía Nacional en el municipio de Amalfi.

Fueron 12 los uniformados que fueron asesinados. El ataque se dio por por parte de insurgentes, inicialmente con tatucos y cuando la aeronave iba a bridarles ayuda, fue atacada, al parecer, con un dron.

De acuerdo con el gobernador del departamento, este ataque fue perpetrado por la estructura que tiene como máximo cabecilla a Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, y que en esta jurisdicción tiene como su principal cabecilla a alias Manuelito o Guaracho, quien sería apoyado por alias Guillermino y alias Dávinson o Barbado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.