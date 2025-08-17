Los ocupantes de la avioneta Ibis GS-700 Magic, matrícula HJ428, que se accidentó en Medellín el 15 de agosto, fueron identificados como un piloto de 50 años y una mujer de 61 que lo acompañaba en la cabina. La aeronave cubría la ruta Tolú–Medellín y se precipitó cerca del estadio Atanasio Girardot, en el barrio Laureles.

La clínica CES confirmó que la paciente ingresó con politraumatismos tras el impacto. “Fue recibida por nuestro equipo médico y de inmediato se activaron los protocolos de atención necesarios. Tras su valoración se le diagnosticaron politraumatismos y se le realizó un procedimiento quirúrgico. Actualmente, se encuentra en estado clínico crítico, bajo vigilancia intensiva”, señaló el comunicado firmado por el director médico, Horacio Góez Carrascal.

De acuerdo con El Tiempo, el piloto sufrió traumas en la cabeza y el pecho, perdió el conocimiento tras el impacto y fue trasladado a la clínica Las Américas. Testigos y autoridades confirmaron que, antes del siniestro, el hombre había reportado a la torre de control fallas mecánicas en el motor de la avioneta.

El Colombiano también recogió denuncias ciudadanas que apuntan a que, antes de que los heridos fueran auxiliados, algunas personas llegaron al sitio buscando pertenencias. Se reportó el posible robo de objetos en medio de la emergencia.

Por otra parte, se revelaron unos audios de los momentos previos al siniestro. El piloto avisó que intentaría meterse al estadio Atanasio Girardot para provocar el menor daño posible a al ciudadanía.

“Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2:0?. Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al Estadio”, fueron las palabras del piloto.

