Pese a que Colombia, como muchos otros territorios, tiene problemas sociales como seguridad, corrupción, pobreza y más, esto no ha sido un impedimento para que millones de turistas visiten al país y se maravillen con su territorio. Así le sucedió a Jota Jordi, reconocido panelista del programa El Chiringuito y reconocido por su fanatismo ferviente por el F. C. Barcelona.

El periodista español estuvo desde inicios de agosto en suelo colombiano junto con su pareja y, a través de redes, evidenció su encanto por las regiones que visitó durante su paseo. A través de un video, dio su opinión sobre su travesía y aseguró que el suelo cafetero es, junto con su tierra natal, “el mejor país del mundo”.

Así fueron las vacaciones de Jota Jordi en Colombia

Pese a que recalcó que recibió advertencias para viajar al país, aseguró que es un país seguro, pese a diversas situaciones que atraviesa. Sin embargo, el no se centró en lo negativo y destacó a las personas, selvas, playas, ciudades, comida y más que ofrece Colombia.

“A aquellos que a veces os [les] digan: ‘Cuidado con Colombia’, Colombia es un país seguro, bonito, tiene las mejores selvas, las mejores playas, las mejores ciudades, las mejores montañas, los mejores parques nacionales, la mejor comida y la mejor gente. Gente de buen rollo, feliz”, aseguró.

El panelista de El Chiringuito mostró en fotos y videos de Instagram cómo fue su viaje. Algunos de los lugares destacados que visitó fue Salento, en Quindío. Jordi se mostró maravillado con el eje cafetero y presumió su estadía en el Valle del Cocora.

El periodista también también estuvo en Medellín, donde destacó su paseo por la comuna 13. Además, estuvo en Cartagena y allí tuvo la oportunidad de recorrer zonas como el centro histórico, las murallas y las islas del Rosario.

Pese a que su viaje concluyó el pasado 15 de agosto, Jordi no perdió la oportunidad para despedirse de Colombia y agradecer por la gratificante estadía que tuvo. Además, les dijo a sus seguidores que se animen a visitar el suelo cafetero.

“Así que vengan a Colombia, porque os vais a enamorar, al igual que me he enamorado yo. Millones de gracias porque este año necesitaba un viaje así y Colombia me ha regalado algo mágico. Gracias, Colombia, por ser tan bonita y por recibirnos así a mi mujer y a mí. Nos vemos muy pronto, seguro”, .

¿Quién es Jota Jordi, periodista español que habló maravillas de Colombia?

Nació en Barcelona y desde pequeño mostró su pasión por el club más grande de la ciudad, incluso jugando en sus divisiones inferiores. Pese a que no fue jugador profesional, se dedicó al periodismo deportivo.

Desde 2017 hace parte del programa El Chiringuito, uno de los más reconocidos en habla hispana. Allí, comparte set con otras figuras importantes del periodismo deportivo como Josep Pedrerol, Edu Aguirre y Tomás Roncero.

Jordi no suele ocultar su fanatismo por el club catalán para dar sus opiniones, a tal punto que se ha vuelto uno de los más críticos del clásico rival del blaugrana, el Real Madrid. Esto le ha ganado una ola de contradicciones, quienes lo tachan de ser muy sesgado a la hora de dar apuntes.

