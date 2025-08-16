Con la entrada del puente de agosto, muchos se preguntan qué pueblos quedan cerca de Melgar para pasar unos buenos días de descanso, rodeados de sol, piscinas, bebidas refrescantes y hasta rumba. Acá le contaremos para que arme su plan con todas las de la ley y sin ningún tipo de contratiempos que le agüen el rato.

Ahora bien, la duda sobre las poblaciones cercanas surge porque en Melgar se decretó toque de queda del 14 al 16 de agosto, desde las 11:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., debido a las elecciones que se harán para la Alcaldía. Esta decisión no solo afecta a los viajeros que suelen llegar a esta población a relajarse con la familia, la pareja o los amigos, sino también a los comerciantes que basan su economía en el turismo, la vida nocturna y la gastronomía.

Cerca de Melgar, se encuentran pueblos como Carmen de Apicalá, Girardot, Flandes, Nilo, Agua de Dios, Tocaima y Ricaurte. Estos lugares son ideales para aquellos que buscan disfrutar del paisaje, la cultura local y la tranquilidad, sin dejar de estar cerca de la oferta de ocio, rumba, buena comida, piscinas y ríos. La ventaja que brindan es que sus vías se encuentran en buen estado para que los viajeros lleguen fácilmente en moto, carro o servicio público.

¿Qué sigue después de Melgar?

Más allá del vibrante ambiente de piscinas y el bullicio turístico que define a Melgar, se esconde un paraíso natural y cultural esperando ser descubierto. A tan solo unos kilómetros de distancia, la carretera revela un paisaje más tranquilo y sereno, el cual conduce al municipio de Carmen de Apicalá. Este destino emerge como un contraste perfecto, ofreciendo a los visitantes una alternativa para desconectarse de la agitada vida urbana y sumergirse en la esencia de la Colombia rural.

No es solo un cambio de locación, sino una transición hacia un ritmo de vida más pausado y una conexión más profunda con la naturaleza. Quienes se aventuran por esta ruta encuentran un entorno donde la arquitectura tradicional, la amabilidad de sus habitantes y la rica gastronomía local se convierten en los protagonistas. Este municipio se presenta, entonces, como el siguiente capítulo en la experiencia turística de Tolima, uno en el que la relajación y la autenticidad se entrelazan para ofrecer una vivencia inolvidable.

¿Qué queda más cerca: Melgar o Girardot?

A pesar de ser destinos turísticos vecinos en el departamento de Cundinamarca, la cercanía entre Melgar y Girardot varía ligeramente para los viajeros que parten desde la capital colombiana. Tomando como referencia el corredor de la Autopista Sur, la primera parada obligatoria para muchos bogotanos es Melgar. Esta ciudad es reconocida por sus innumerables hoteles, piscinas y un ambiente festivo constante, consolidándose como un oasis de esparcimiento a casi 100 kilómetros de Bogotá, un trayecto que, con un tráfico fluido, puede completarse en menos de dos horas.

Unos pocos kilómetros más adelante, a aproximadamente 25 minutos de Melgar, se encuentra Girardot, la ‘ciudad de las acacias’. Aunque su distancia desde Bogotá es un poco mayor, su estratégica ubicación a orillas del río Magdalena le confiere un encanto particular, ideal para quienes buscan experiencias que mezclan el descanso con la actividad acuática y el comercio local.

