Se trata del megatobogán de Piscilago —popular parque acuático ubicado sobre la vía Bogotá-Girardot, en Cundinamarca,— atracción que es promocionada como el tobogán más largo de Latinoamérica.

(Vea también: Teleférico más inclinado de América Latina está en Colombia y tiene 560 metros de largo)

Y es que este tobogán tiene 504 metros de largo, 27 curvas y tres túneles, que lo catalogan como una atracción de alta adrenalina, a la que solo se pueden ingresar los que miden más de 1,30 metros; los menores de 12 años deben ir con un adulto responsable.

Los visitantes deben lanzarse en flotadores con capacidad para dos personas (aunque pueden ir solos si lo desean). Durante el recorrido, que toma algo más de dos minutos, se encontrarán con especies de cascadas y podrán disfrutar de la vegetación que rodea al Megatobogán.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Piscilago Colsubsidio (@piscilagocol)

Como esta atracción es una de las más populares del parque acuático colombiano es normal que las filas para poder subirse sean eternas, en especial los fines de semana, cuando es más concurrido. Por lo mismo, Piscilago ahora tiene su aplicación móvil, desde la cual se puede reservar el turno para montar al tabogán más largo de Latinoamérica.

¿Cuánto cuesta la entrada a Piscilago con todo incluido en 2025?

Las tarifas varían de acuerdo con la categoría de los afiliados a Colsubsidio. Las personas que no están en esa caja de compensación también pueden ingresar, pero a un precio mucho más alto. Los precios para 2025 son:

Categoría Precio de entrada con todo incluido A $ 95.000 B $ 95.900 C $ 116.600 No afiliado a Colsubsidio $ 134.600

Los costos de las categorías mencionadas son por persona y aplican solo para los que están afiliados. Ellos pueden llevar hasta cinco invitados por un precio especial de 118.400 pesos por cada uno.

El plan todo incluido de Piscilago, de acuerdo con su página web, incluye el ingreso a todas las atracciones, transporte hasta el parque desde el centro comercial Mercurio (de Bogotá) y alimentación.

* Pulzo.com se escribe con Z