En las laderas occidentales de Cundinamarca se encuentra Susa, un municipio que comparte una coincidencia curiosa con el famoso comediante ‘Suso, el paspi’, aunque su nombre termina en ‘a’. Pero más allá de esta anécdota, el pueblo es un territorio que fascina por su imponente paisaje natural, donde la geografía se erige como la verdadera protagonista.
Este pintoresco municipio es conocido por la célebre Piedra Colgada, un monolito que se mantiene en un sorprendente equilibrio, desafiando la gravedad y la curiosidad de los visitantes. Este fenómeno geológico, una especie de ‘milagro’ natural, es un símbolo de la población y un punto de referencia para los amantes del senderismo y la fotografía.
En este rincón cundinamarqués, el tiempo parece haberse detenido en las formaciones rocosas que cuelgan de las montañas, dando vida a un escenario de singular belleza que invita a la exploración y a la contemplación. Una de las enormes ventajas que brinda a quienes quieren conocer Susa es que se puede llegar fácilmente desde Bogotá u otros pueblos cundinamarqueses en poco tiempo, gracias a que la vía principal se encuentra en muy buen estado.
