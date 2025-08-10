En las laderas occidentales de Cundinamarca se encuentra Susa, un municipio que comparte una coincidencia curiosa con el famoso comediante ‘Suso, el paspi’, aunque su nombre termina en ‘a’. Pero más allá de esta anécdota, el pueblo es un territorio que fascina por su imponente paisaje natural, donde la geografía se erige como la verdadera protagonista.

Este pintoresco municipio es conocido por la célebre Piedra Colgada, un monolito que se mantiene en un sorprendente equilibrio, desafiando la gravedad y la curiosidad de los visitantes. Este fenómeno geológico, una especie de ‘milagro’ natural, es un símbolo de la población y un punto de referencia para los amantes del senderismo y la fotografía.

En este rincón cundinamarqués, el tiempo parece haberse detenido en las formaciones rocosas que cuelgan de las montañas, dando vida a un escenario de singular belleza que invita a la exploración y a la contemplación. Una de las enormes ventajas que brinda a quienes quieren conocer Susa es que se puede llegar fácilmente desde Bogotá u otros pueblos cundinamarqueses en poco tiempo, gracias a que la vía principal se encuentra en muy buen estado.

¿Qué hay para hacer en Susa (Cundinamarca)? Susa se destaca como un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo, ofreciendo una amplia gama de actividades al aire libre que desafían y recompensan a sus visitantes. Desde las tranquilas aguas de la Laguna de Fúquene, que enmarcan un paisaje espectacular perfecto para la observación de aves, hasta los senderos más desafiantes que conducen a formaciones rocosas emblemáticas. (Vea también: Pueblo más seguro de Boyacá (y Colombia) es ‘capital mundial de los postres’: hay termales) Un ejemplo de ello es la Piedra Colgada, un monolito que desafía la gravedad y ofrece una vista panorámica del valle, y la Cara del Indio, una figura natural tallada en la roca que evoca las leyendas ancestrales de la región. Cada uno de estos puntos no solo invita a la aventura, sino que también sirve como ventana a la riqueza cultural y geológica de este municipio cundinamarqués. El sendero hacia la Piedra del Mico, una formación rocosa con un curioso parecido a un primate, es una ruta que combina la caminata con la contemplación de la flora y fauna local. Por su parte, el Cerro del Boquerón de Jola se erige como el punto más alto del municipio, regalando una experiencia de ascenso inolvidable que culmina con una de las vistas más impresionantes de la región. ¿Cuánto se gasta de Bogotá a Susa? Recorrer la distancia entre Bogotá y el municipio de Susa no solo es un viaje escénico, sino también una opción económica y accesible para los capitalinos. El trayecto dura aproximadamente dos horas y le permite escapar del bullicio de la ciudad por un gasto mínimo. La ruta principal, que parte desde el Portal Norte, atraviesa pintorescos pueblos como Zipaquirá, Ubaté y Fúquene, ofreciendo una experiencia visualmente rica con hermosos paisajes de la sabana cundinamarquesa. El costo del pasaje para este recorrido es muy asequible, generalmente oscilando entre 25.000 y 30.000 pesos, dependiendo de la empresa de transporte que elijas. Este precio convierte a Susa en un destino ideal para una escapada de fin de semana o una excursión de un día sin desequilibrar su presupuesto.

