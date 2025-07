Una emergencia en pleno paseo extremo encendió las alarmas en Cedar Point, el famoso parque de diversiones en Ohio, Estados Unidos. Los visitantes que estaban montados en Siren’s Curse, la nueva joya de la adrenalina, tuvieron que ser evacuados rápidamente por una escalera de emergencia, ante una inesperada falla técnica.

El momento quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se ve cómo varios pasajeros bajan a pie por el costado de la montaña rusa, mientras curiosos los observan desde abajo. El susto no fue menor.

