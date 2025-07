Una nueva tragedia sacudió el centro de Manhattan este lunes, cuando se registró un tiroteo que dejó al menos cinco personas muertas, entre ellas un agente de policía y el presunto agresor, según informaron medios estadounidenses.

(Vea también: Los líderes europeos hacen balance del nuevo acuerdo económico con Donald Trump)

Fuentes citadas por la cadena CNN indicaron que el hombre armado falleció tras causarse una “lesión autoinfligida”, en medio del caos que provocó el ataque. Las autoridades locales aún no han revelado la identidad del atacante ni el posible motivo del hecho.

El área fue acordonada por fuerzas de seguridad, mientras se adelantaban labores de verificación en la escena del crimen. Testigos aseguraron haber escuchado múltiples disparos, lo que desató el pánico entre transeúntes y comerciantes.

Lee También

Por ahora, las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y tratando de establecer si hubo más personas involucradas. El tiroteo ha generado una nueva ola de preocupación por la violencia armada en Estados Unidos, especialmente en zonas tan concurridas como el corazón de Nueva York.

If alleged shooter in Midtown Manhattan tower wasn’t American, I’ll give 100$ to everyone who likes this tweet. pic.twitter.com/ukKUPmkojP

— blesha (@blesha_bs) July 28, 2025