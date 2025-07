Estados Unidos es uno de los países en los que más hechos de violencia se presentan en las grandes ciudades, pues como en la mayoría de estados el uso de armas está permitido, los ataques se suelen presentar con mucha regularidad.

(Ver también: Hallan sin vida a joven que desapareció luego de salir de fiesta; fue encontrada en un río)

Es más, ejemplo de eso fue lo que ocurrió en el estado de Michigan este sábado, en el que se presentó un violento ataque afuera de un supermercado Walmart.

Al menos 11 personas fueron apuñaladas delante de una tienda de la cadena mencionada, dijeron las autoridades al señalar que puede tratarse de un ataque aleatorio. Hay un sospechoso en custodia.

Lee También

Graphic Video Shows Shoppers Confront Suspect During Walmart Stabbing Incident in Traverse City. A knife-wielding man was confronted by an armed civilian following a mass stabbing incident at a Walmart in Traverse City, Michigan. Walmart Stabber Identifiedhttps://t.co/wKtjXFpWsZ pic.twitter.com/qFjRxyGqnI

— News Channel3 Now (@newschannel3now) July 27, 2025