El grupo Disney reveló el miércoles planes de abrir un nuevo parque temático en los Emiratos Árabes Unidos, luego de reportar un fuerte aumento en sus ingresos trimestrales.

Con el resort, que será construido en la isla Yas de Abu Dabi junto con la empresa local Miral, Disney espera atraer turistas de “Medio Oriente, África, India, Europa y más allá”, detalló el gigante del entretenimiento en un comunicado.

El anuncio ocurre poco antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, prevista para la próxima semana.

El nuevo ‘resort’ combinará las “historias y personajes icónicos de Disney con la cultura vibrante, la impresionante costa y la arquitectura imponente de Abu Dabi”, aseguró Disney.

Ahora, hasta ahora se conoció que se comenzará con la construcción, por lo que todavía no hay una fecha tentativa de apertura total de este nuevo espacio.

Cuántos parques de Disney hay en el mundo

Cabe recordar que los parques de Disney son de las atracciones turísticas más importantes en el mundo, con millones de visitantes a lo largo del año por las características de las atracciones, los personajes, la amabilidad de las personas y mucho más.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena recordar que el de Abu Dabi será el séptimo parque temático de Disney, que abrió el primero en California en 1955. Los demás se encuentran en Florida, Tokio, París, Hong Kong y Shanghái, así que esta nueva apuesta le permitirá a la compañía mejores números y muchos más visitantes de una zona que cuenta con millones de personas.

El crecimiento de Disney, en cifras y estadísticas

El gigante estadounidense del entretenimiento reportó este miércoles resultados superiores a lo esperado en el primer trimestre, impulsados por un aumento de los suscriptores y una mayor rentabilidad en su servicio de ‘streaming’.

La empresa informó que sus ventas generales aumentaron 7 %, a 23.600 millones de dólares entre enero y marzo, y que los suscriptores a su plataforma Disney+ llegaron a 126 millones (+1,4 millones de nuevos abonados desde el trimestre anterior).

El crecimiento de suscriptores se produjo cuando los analistas anticipaban una disminución en el período.

El segmento de Experiencias, que incluye parques temáticos y productos de consumo, registró un aumento de ingresos, a 8.900 millones de dólares. Los ingresos operativos de Parques y Experiencias Nacionales crecieron un 13 %, alcanzando los 1.800 millones de dólares.

Por qué son tan populares los parques de Disney

Los parques temáticos de Disney se han consolidado como algunos de los lugares más famosos y visitados del mundo, atrayendo a millones de personas cada año. Esta popularidad no es casualidad, sino el resultado de una fórmula cuidadosamente diseñada que combina magia, innovación y un enfoque obsesivo en la experiencia del visitante. Desde familias con niños pequeños hasta adultos en busca de aventuras temáticas, los parques de Disney ofrecen algo para todos, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende fronteras y generaciones.

Uno de los pilares de su éxito es la capacidad de Disney para crear experiencias inmersivas que transportan a los visitantes a mundos de fantasía. Cada parque está diseñado con un gran nivel de detalle, desde la arquitectura de los castillos hasta las interacciones con personajes icónicos como Mickey Mouse o Elsa de ‘Frozen’. Atracciones como Space Mountain, Pirates of the Caribbean o los espectáculos de fuegos artificiales no solo entretienen, sino que cuentan historias que conectan emocionalmente con el público. Esta narrativa, combinada con tecnología de punta, hace que los visitantes no solo recorran un parque, sino que vivan una aventura.

La nostalgia juega un papel crucial en la atracción de los parques. Las historias y personajes de Disney forman parte del imaginario colectivo, evocando recuerdos de la infancia para muchos. Este vínculo emocional se refuerza con la presencia de figuras clásicas y modernas, desde Cenicienta hasta los superhéroes de Marvel o los héroes de Star Wars. Además, Disney ha sabido mantener su relevancia mediante la constante renovación de sus parques, incorporando nuevas áreas temáticas y eventos especiales que aseguran que incluso los visitantes frecuentes encuentren algo nuevo en cada visita.

Otro factor determinante es el excepcional servicio al cliente. Los empleados de Disney, conocidos como ‘cast members’, son capacitados para ofrecer una atención amable y personalizada, haciendo que cada visitante se sienta especial. Esta filosofía se extiende a detalles como la limpieza impecable de los parques y la facilidad de uso de tecnologías como las MagicBands, que simplifican pagos y reservas. Además, los parques están diseñados para ser inclusivos, con atracciones y experiencias que apelan a todas las edades, desde montañas rusas emocionantes hasta espectáculos tranquilos para los más pequeños.

Finalmente, el alcance global de la marca Disney, respaldado por una poderosa estrategia de marketing, asegura que los parques sean un destino soñado para personas de todo el mundo. Su ubicación en ciudades clave, junto con la constante promoción a través de películas, series y productos, mantiene a Disney en la cima del turismo mundial. En un mundo donde las experiencias únicas son cada vez más valoradas, los parques de Disney no solo cumplen, sino que superan las expectativas, consolidándose como un lugar donde los sueños, literalmente, se hacen realidad.

