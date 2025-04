Ir a los parques de Disney en Orlando, Estados Unidos, es uno de los principales sueños que tienen muchas personas en Colombia, pues con las distintas temáticas que se manejan se vuelve una de las principales atracciones turísticas del país norteamericano.

(Ver también: Parques de Disney World sufrieron el paso del huracán Milton; videos causaron asombro)

De hecho, muchas personas solo piden la visa para poder visitar estos sitios, ya que allí conocen a los principales personajes de Disney, visitan distintas culturas en Epcot y mucho más.

Sin embargo, esta compañía tiene un problema que se aproxima y es que Universal, que también tiene parques en esta misma ciudad, está cerca de abrir un nuevo lugar lleno de atracciones de distintas películas: Epic Universe el 22 de mayo.

Ante esto y previendo la caída de visitantes que podría tener en 2025 (al menos el 1 %, según JPMorgan Chase & Co), la compañía anunció una clase de medidas que beneficiará bastante a los clientes.

Entre las que destacan, tal como recogió Bloomberg, son:

Estas son medidas muy importantes y que muy pocas veces se habían visto en esta compañía, pero que previendo lo que puede suceder en cuanto a los visitantes, pueden ser muy valiosas para que más personas lleguen hasta este sitio no solo en verano, sino también en otoño e invierno.

Ahora, cabe recordar que Disney no está con las manos cruzadas mientras su competencia abre su nuevo parque, ya que el año pasado había anunciado una inversión de 60.000 millones de dólares que se distribuirán en 10 años para mejorar los hoteles y construir un área temática de Encanto en su parque Animal Kingdom, áreas temáticas de Cars y Villanos en Magic Kingdom, y un área de Monsters Inc. en Hollywood Studios.

Lee También

El parque Epic Universe de Universal Orlando, que abrirá sus puertas el 22 de mayo de 2025, está diseñado para ser el proyecto más ambicioso de Universal hasta la fecha, convirtiéndose en el cuarto parque temático de Universal en Orlando, Florida, y el primero en abrirse en el centro de la región en 26 años.

El parque estará centrado en Celestial Park, un área que actúa como el núcleo y puerta de entrada a los otros cuatro mundos a través de portales temáticos. Este espacio busca devolver el concepto de ‘parque’ a los parques temáticos, con jardines extensos, fuentes danzantes, un carrusel llamado ‘Constellation Carousel’, áreas de juegos acuáticos y la montaña rusa de doble lanzamiento ‘Stardust Racers’, que alcanza velocidades de hasta 100 km/h y recorre 1.500 metros de pista.

Los cuatro mundos adicionales son:

Estas son algunas imágenes del parque:

Inside Universal Epic Universe, The Celestial Park Constellation Carousel at night is everything. So beautiful, completely different feeling than in the day. Could just sit and watch for hours. It’s a shame it has to stop to reload with new guests every couple minutes. pic.twitter.com/4m9xeoR1CD

— Bill Zanetti (@BillZanetti) April 10, 2025