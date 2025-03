Epcot es un parque temático ubicado en las instalaciones de Disney, en Florida, y buscaba representar una ciudad utópica del futuro planeada por Walt Disney. Durante la tarde del sábado, los asistentes vivieron momentos de angustia en el pabellón por cuenta de un incendio.

Los visitantes al Walt Disney World Resort grabaron la gran columna de humo que salía del Pabellón Francia. El parque no reportó heridos por las llamas que salían del lugar.

¿Qué causó las llamas en el Epcot de Disney?

Un representante de Disney explicó que la conflagración fue provocada por un refrigerador que se incendió. Sn embargo, las causas de esta falla siguen bajo investigación.

La emergencia fue atendida por los bomberos del Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central y este sector fue abierto al público horas después.

Según el representante, no se reportaron heridos durante el incendio. Algunos testigos aseguraron que no se observaban llamas y no pareció que se detuvieran operaciones por este motivo, recopiló Infobae.

¿Cuánto vale la entrada a Epcot, de Disney?

Esta zona del parque tiene un evento especial que se llama Disney After Hours, que se hace en fechas especiales entre el 27 de febrero al 25 de septiembre. Dependiendo de la fecha, entrar al evento cuesta en 155 y 175 dólares.

Este ‘show’ se lleva a cabo entre las 10:00 p. m. y la 1:00 a. m. y se puede entrar al parque desde las 7:00 p. m. El próximo de ellos será el 8 de mayo.

