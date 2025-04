Walt Disney World Resort, ubicado en Orlando, Florida, es el destino de millones de viajeros que buscan disfrutar de experiencias únicas en sus parques temáticos, hoteles y zonas de entretenimiento.

(Vea también: Si tiene uno de estos ocho apellidos podría tener raíces estadounidenses y no lo sabía)

Sin embargo, existe un rinconcito dentro de este gigantesco complejo que permanece envuelto en misterio y exclusividad: la famosa habitación secreta localizada en el cuarto piso del icónico castillo de cenicienta.

Esta se conoce como la Cinderella Castle Suite, que es el alojamiento más exclusivo y codiciado del parque. Esta ‘suite’, envuelta en misterio y lujo, no está disponible para reservas regulares, lo que la convierte en un verdadero tesoro para los fanáticos de Disney.

¿Cómo es la Cinderella Castle Suite?

La Cinderella Castle Suite es una lujosa habitación de 650 pies cuadrados ubicada en el cuarto piso del Castillo de Cenicienta. Originalmente, diseñada en la década de 1970 como un apartamento privado para Walt Disney y su familia, nunca fue ocupada por él debido a su fallecimiento en 1966.

Acá, un video que muestra cómo es por dentro:

Durante años, el espacio sirvió como almacén y oficina para operadores telefónicos del parque. En 2006, durante la celebración del ‘Year of a Million Dreams’, Disney transformó este espacio en una ‘suite’ de ensueño, decorada al estilo de un castillo francés del siglo XVII.

La suite cuenta con una antesala con mosaicos que narran la historia de Cenicienta, un dormitorio con dos camas ‘queen’ adornadas con el escudo real, un baño con tina de hidromasaje y un techo que simula un cielo estrellado, y una sala con muebles antiguos, como un escritorio holandés de 357 años y un retrato de Cenicienta que se convierte en televisor.

¿Cuánto vale y cómo se accede a la habitación secreta de Disney?

La ‘suite’ no tiene un precio fijo porque no se puede reservar como un hotel convencional. Disney ha rechazado ofertas de hasta 40.000 dólares por una noche, y en subastas benéficas, como una en 2024 para ‘Give Kids the World’, una noche alcanzó los 75.600 dólares.

El acceso está restringido a ganadores de concursos, como los sorteos del Disney Parks Blog o promociones como la de Disney Vacation Club en 2024, con un valor estimado de 2.643 a 6.593 por noche según el paquete, es decir, entre 11’300.000 y 28’400.000 pesos.

Lee También

A la ‘suite’ se accede por un ascensor privado activado con una “Key to the World card”, y su existencia no se publicita ampliamente, lo que refuerza su estatus mítico. Incluso los empleados de Disney, salvo un selecto grupo de Guest Relations, tienen acceso restringido.

La experiencia incluye, además, el acceso preferencial a todas las atracciones, permitiendo a los invitados disfrutar del parque sin tener que hacer filas. No obstante, la estadía es breve: solo se permite pasar una noche en la habitación.

* Pulzo.com se escribe con Z