Temu y Shein son dos de las empresas de mercado en línea más conocidas en el mundo. Ambas son provenientes de China y se han hecho muy famosas por los precios bajos que ofrecen en todo tipo de productos, que van desde celulares hasta ropa.

De hecho, este ha sido un tema de conversación para los comerciantes en Colombia. Si bien en San Victorino no consideran a Temu y Shein como competencia, sí han tenido que tomar medidas para no dejarse opacar de los comercios en línea. Jornadas de descuentos y más ofertas han sido las estrategias que tomaron para no quedar en las sombras de las compras en línea.

No obstante, los clientes de Shein y Temu en Estados Unidos recibieron una mala noticia, pues se verán afectados sus bolsillos. Desde este 25 de abril, los productos que ofrecen estas tiendas van a sufrir un aumento considerable.

¿Por qué van a subir los precios de Shein y Temu en Estados Unidos?

Sorprendentemente, esta decisión no tiene nada que ver con los aranceles interpuestos en medio del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Se da por el fin de una excepción de impuestos llamada “minimis” y que estaba siendo discutida desde principio de año.

Este trato consistía en que cualquier paquete que entrara a Estados Unidos y que costara menos de 800 dólares no tenía que pagar impuestos. Esto lo aprovechaban Temu y Shein para ofrecer productos muy baratos y enviarlos a Norteamérica.

De esta forma, tanto Shein como Temu han anunciado que sus precios van a subir desde el 25 de abril. “Hasta el 25 de abril, los precios seguirán iguales, así que podéis comprar ahora a las tarifas de hoy […] Estamos haciendo todo lo posible para mantener los precios bajos y minimizar el impacto en vosotros”, dice el comunicado.

No obstante, el retiro de los minimis se hará efectivo desde el 2 de mayo, pero las compañías tomaron la decisión de subir sus precios desde la fecha mencionada en el comunicado.

Por el momento, no se conoce si esto tendrá impacto directo en el mercado de Colombia. Lo que sí se sabe es que habrá un leve incremento en los costos de operación, haciendo que los precios se eleven un poco más.

¿Cómo afectan Shein y Temu al bolsillo de los colombianos?

Muchos colombianos están viendo cómo su dinero desaparece poco a poco por compras digitales y suscripciones recurrentes, que se han convertido en gastos constantes y difíciles de controlar. Lo que antes eran pequeños caprichos ahora se transforman en un flujo de transacciones que afecta el presupuesto sin que se note.

El uso de pagos digitales ha cambiado la forma en que se percibe el gasto: al no manejar efectivo, la sensación de pérdida disminuye, facilitando compras impulsivas. Además, plataformas como Shein, Temu o servicios de ‘streaming’ aprovechan herramientas de ‘marketing’ agresivo para fomentar compras sin planificación.

Estas plataformas utilizan tácticas como descuentos temporales o alertas de “últimas unidades” para activar el miedo a perder una oferta, haciendo que la gente compre sin pensarlo mucho. A esto se suma el fenómeno del ‘Doom Spending’, donde el consumo se vuelve una vía de escape frente al estrés y la ansiedad.

Según Credit Karma, uno de cada tres jóvenes millennial o centennial cae en este patrón, lo que compromete su estabilidad financiera a largo plazo.

