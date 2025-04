Con la llegada de Temu a Colombia hubo un cambio en la dinámica a la hora de comprar artículos baratos. A pesar de que los comerciantes de sitios como San Victorino, que venden productos a bajos precios, no consideran este tipo de aplicaciones como una competencia directa, sí han tenido que tomar medidas para contrarrestar este efecto y no dejar ir a los clientes.

Sin ir más lejos, se conoció la lista de los productos más pedidos por los colombianos en Temu y la mayoría de ellos puede conseguirse en el Gran San o cualquier local de San Victorino por precios parecidos.

Por ejemplo, un set de cuatro brasieres sin aros se consigue en la aplicación por 31.182 pesos, un set de tres ‘leggins’, por 37.879 pesos y conjuntos de pijamas por 33.882 pesos. No obstante, pareciera que el atractivo de que los productos lleguen directamente a la casa es determinante para los clientes a la hora de elegir el lugar donde los colombianos compran.

Cambios en San Victorino, Visto y Gran San para contrarrestar Temu

Los comerciantes de todo San Victorino dieron un paso adelante y no quieren dejarse opacar por este tipo de aplicaciones. Un empresario de la zona contó que la situación los ha llevado a hacer cambios e incrementar las jornadas de descuentos y ofertas, pero esto no es lo único que han hecho para atraer clientes.

Sin embargo, no es la única estrategia que tienen y enviaron un mensaje a los clientes. Los comerciantes están convencidos de que la calidad de sus productos no han podido ser igualados en ninguna parte y lo que venden en Temu no cuenta con la identidad y sostenibilidad que ellos ofrecen.

“Sus productos no representan una competencia directa para la confección y moda que ofrecemos en los grandes centros comerciales de San Victorino, como Visto y El Gran San. Nuestro diferencial está en la calidad, el diseño y la confección de nuestras prendas. Somos fabricantes especializados en jeans levanta cola y jeans con faja incluida, y nuestra moda es tan competitiva que incluso se exporta: no nos han podido igualar”, dijo Patricia Martínez, la gerente del centro comercial Visto, en entrevista con Portafolio.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sí considera que aplicaciones como Temu y Shein son competencia para el comercio minorista, según lo que dijo en el medio mencionado anteriormente. Incluso, aseguró que es una “competencia ilegal y desleal con el comercio organizado de Colombia”.

Y es que el presidente del gremio argumenta que los productos pedidos por las aplicaciones entran al país sin pagar aranceles ni IVA. Según Cabal, esto provoca una competencia desigual.

San Victorino y el problema que tiene con el metro de Bogotá

Hay otro lío que tiene a los comerciantes de San Victorino con dolor de cabeza. Las obras del metro de Bogotá y la construcción de una estación en la zona también provocaron una fuerte caída en las ventas.

El principal causante de esta situación son los cierres viales, pues en este lugar será construida la entrada a la estación mencionada anteriormente. Frente a esto, los empresarios de la zona decidieron emprender una estrategia, además de las promociones y descuentos.

Durante este fin de semana, se llevó a cabo un desfile con modelos que lucieron prendas locales. A su vez, hubo orquestas y músicos del Ejército Nacional con el fin de atraer a los clientes en medio de las obras.

