Durante 2025, las deportaciones de latinos en Estados Unidos han aumentado significativamente bajo la administración del presidente Donald Trump, marcando un giro drástico en las políticas migratorias del país.

(Vea también: Drástico cambio para quienes viajen a EE. UU.: es con ‘check in’ y las tarjetas de embarque)

​Una de las medidas más destacadas es la implementación de la “Operación ‘Safeguard'”, iniciada el 21 de enero de 2025. Esta operación, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tiene como objetivo principal detener y expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados en zonas urbanas, especialmente en ciudades santuario que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración. ​

Días atrás, un hombre centroamericano y su esposa fueron capturados dentro de su vehículo para ser deportados y un nuevo caso se presentó en Marietta, Georgia, lugar en el que una mujer y su hijo fueron hostigados por una ciudadana afroamericana, en el interior de un supermercado de esa población.

Un video publicado por Univisión muestra el momento en el que una mujer y su hijo son increpados por una estadounidense identificada como Ducrepin Nadege Kaity, de 39 años”, y fue arrestada por unas horas luego del incidente público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Univision Nueva York (@univisionny)

La agresora empezó a gritar “pueden enviar a los ICE aquí, porque estoy segura que esta per$$& es ilegal y algunos de los que están aquí son ilegales”, mientras señalaba a las personas que pasaban por el lugar.

El niño, asustado, le respondió a la afroamericana: “Cálmese, los errores no hacen un acierto”. La agresora, lejos de bajarle el volumen a su voz, gritó al pequeño y se mostró en posición desafiante contra él: “No me importa nada, no te metas, niñito. ¿A quién crees que le estás hablando?”

La latina agredida fue Yanire Sandoval, y le comentó al medio citado que su hijo no pudo dormir esa noche, “porque no se sentía bien” por el miedo que le transmitió ese momento. Según las palabras de la migrante, que es ciudadana americana, la molestia de Kaity empezó contra mujer a quien acosó a las afueras del supermercado y ella solo la defendió por los tratos racistas que le profirió.

La agresora amenazó varias veces a Sandoval con golpearla y atacarla “físicamente”. En el concepto de la latina, Kaity buscaba crear “miedo” entre la gente que estaba allí para que nadie ayudara a la mujer y a su hijo.

Después de ser detenida, Kaity fue acusada con los cargos por amenazas y actos terroristas, y alteración del orden público por uso de palabras agresivas, aunque ambos delitos son catalogados como menores por las autoridades de ese país.

En los últimos meses se han registrado numerosas protestas en diversas ciudades de Estados Unidos, donde inmigrantes y ciudadanos han salido a las calles para manifestarse en contra de las deportaciones masivas y en defensa de los derechos de los migrantes. ​

Estas acciones han creado un debate nacional sobre los límites del uso gubernamental de información personal y el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, marcando un periodo de tensión y controversia en la política migratoria estadounidense.​

* Pulzo.com se escribe con Z