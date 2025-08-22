Colombia no se ha logrado sacudir de la indignación y el miedo por el atentado que se vivió en las afueras de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali, que no solo dejó imágenes dantescas, sino un saldo parcial de 78 heridos y 6 muertos, producto de las heridas ocasionadas por la explosión.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, había confirmado en diálogo con La FM que “esas seis personas eran transeúntes que estaban en este lugar alrededor de las 2:50 de la tarde del jueves 21 de agosto”, y que entre los fallecidos en el vil ataque se encontraba una mujer en estado de embarazo.

Corroborando esa información, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, le confirmó a Caracol Radio que son “78 heridos”, de los cuales “8 son menores de edad”. Como una noticia alentadora, en medio de la tragedia y el dolor, expresó que “ninguno de los menores heridos está en estado crítico”.

Allí mismo, se conoció el listado de personas que murieron después del ataque perpetrado por las disidencias de las Farc, y por el que alias ‘Sebastián’ fue detenido en Cali minutos posteriores al atentado, gracias a la rápida reacción de la ciudadanía que logró retenerlo, entre los escombros y el polvo que dejó la detonación.

En el lugar del ataque fallecieron 4 personas, mientras que otras dos alcanzaron a ser trasladadas a centros asistenciales, pero no lograron sobrevivir. Este es el listado de los fallecidos:

Jhon Éder Parra , de 59 años, con profesión taxista.

, de 59 años, con profesión taxista. Gonzalo Ernesto Mesa Sánchez , de 45 años.

, de 45 años. Juan Diego Martínez , joven de 17 años.

, joven de 17 años. Jhon Alexander Zúñiga Usma , un joven de 25 años.

, un joven de 25 años. Cristian Leandro Riascos Riascos , un joven de 24 años.

, un joven de 24 años. Mujer embarazada, de 22 semanas de gestación, y de quien todavía no se tiene la identidad.

Sin embargo, ese mismo medio señaló que hay otros pacientes en estado crítico y algunas más estables, que están siendo atendidas en en 11 hospitales de toda la capital del Valle del Cauca.

