La candidata presidencial Paloma Valencia fue cuestionada cuando llegaba al aeropuerto de Cordoba. Allí, una mujer la señaló por su oposición a la reforma laboral: “¿Por qué está en contra de la reforma laboral? ¿Por qué no quiere que nuestro país acceda a un salario mínimo vital de 230.000 pesos? Me parece que usted venga a hacer política cuando usted estuvo en contra de la reforma pensional. Usted está defendiendo la plata de los más ricos de este país”, le dijo una ciudadana.

En respuesta a esto, Paloma Valencia, al interior de un avión, le respondió: “¿Te parece que es justo que a una persona que ha ahorrado para su pensión, le roben la plata? ¿Quién va a pagar las pensiones a futuro?”.

El momento llegó a redes sociales, donde la mujer que grabó volvió a cuestionar la llegada de Paloma Valencia a la costa para continuar con su campaña política.

Ante esto, Valencia también respondió nuevamente para aclarar que el bono al que se refería la ciudadana no dependía de la reforma pensional, motivo por el cual fue criticada. “Se creó en la Ley 100 (con el presidente Uribe) y cualquier Gobierno lo puede mantener o incrementar y pagar del presupuesto nacional. De hecho, con la demanda a la reforma pensional evitamos que la deuda pensional llegara al 180% del PIB y para que jóvenes no tengan que heredar una deuda impagable. No te dejes meter cuentos”, dijo la candidata.

Querida Maria José, me alegra ver tu preocupación por nuestro país, pero te quiero contar que el bono de 230.000 no depende de la reforma pensional. Se creó en la Ley 100 (con el presidente Uribe) y cualquier Gobierno lo puede mantener o incrementar y pagar del presupuesto… https://t.co/QsXaxmI4wf — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 9, 2026

¿El bono depende de la reforma pensional?

En medio de la revisión que adelanta la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, el Gobierno reiteró que el pago del subsidio mensual de $230.000 para los adultos mayores más vulnerables no está en riesgo en el corto plazo. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, aseguró que los recursos están asegurados para 1,1 millones de beneficiarios, independientemente de la decisión que se tome sobre la iniciativa legislativa.

El funcionario explicó que, incluso si la reforma no avanza, en octubre se mantendrá la entrega del apoyo económico a ese grupo de personas mayores. Según indicó, esta cifra representa un aumento frente a años anteriores y responde al compromiso del Ejecutivo de fortalecer la protección social para quienes no cuentan con pensión.

Actualmente, el programa Colombia Mayor beneficia a cerca de 1,6 millones de adultos mayores, aunque solo unos 500.000 reciben un monto cercano a los $225.000, mientras que el resto accede a ayudas menores. De acuerdo con Rodríguez, la meta inmediata es ampliar tanto el número de beneficiarios como el valor del subsidio, apoyados en recursos que, según aseguró, ya están disponibles para garantizar la continuidad del programa.

No obstante, el panorama a mediano plazo, especialmente para 2025 y 2026, depende de la entrada en vigencia de la reforma pensional. Si esta es avalada, el Ministerio de Hacienda tendría que transferir los fondos necesarios para cubrir a 3,1 millones de adultos mayores con el bono de $230.000. Rodríguez señaló que, por ahora, el presupuesto alcanza para 1,6 millones, pero que el resto de los recursos se girarían una vez haya luz verde constitucional.

Prosperidad Social proyecta para 2026 un presupuesto de $9,9 billones, que incluye el pilar solidario y otros programas de transferencias. Según el directivo, alrededor de $8,4 billones estarían destinados específicamente a cubrir a los beneficiarios del pilar solidario. Frente a las dudas expresadas en el Congreso sobre la sostenibilidad del esquema, Rodríguez defendió que la propuesta contempla las fuentes de financiación necesarias, respaldadas en los documentos técnicos del proyecto.

